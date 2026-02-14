Ospite a Splendida Cornice, Luca Argentero rivela che la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 è saltata.

Niente Sanremo 2026 per Luca Argentero

Da diverse settimane si parla dell’arrivo di Luca Argentero al Festival di Sanremo 2026. Secondo le voci di corridoio, l’attore avrebbe dovuto affiancare Carlo Conti alla conduzione di una della serate della kermesse e già in molti attendevano con ansia di vederlo in questa veste. Tuttavia sembrerebbe che, nonostante ci siano stati dei contatti tra la Rai e il protagonista di DOC, a oggi le trattative siano saltate.

Ospite di Geppi Cucciari a Splendida Cornice, Luca Argentero ha rivelato per la prima volta cosa sarebbe accaduto. Stando a quanto raccontato dall’attore, dopo una chiamata iniziale, l’organizzazione di Sanremo 2026 sarebbe misteriosamente sparita. A riguardo Luca ha spiegato:

«A questo punto dovrei saperlo, quindi presumo sia un no. Anche se fosse, adesso non ci vado più. Mi sono stufato di aspettare. Mi hanno telefonato due settimane fa, poi sono spariti. Ti giuro. Ogni volta che vado da qualche parte a fare promozione mi fanno la stessa domanda. Inizia a diventare imbarazzante».

A quel punto non è mancata la simpatia battuta di Geppi Cucciari, che, rivolgendosi agli organizzatori di Sanremo 2026, ha aggiunto con ironia: «Ma avete fatto ghosting a Luca Argentero? Carlo, lui a Sanremo non ci viene, a Splendida Cornice è venuto».

I Big ricevuti al Quirinale

Mentre le dichiarazioni di Luca Argentero sulla partecipazione saltata a Sanremo 2026 stanno facendo il giro del web, in queste ore i Big in gara alla kermesse sono stati ricevuti da Mattarella al Quirinale. Presenti all’incontro anche Carlo Conti e Laura Pausini, che affiancherà il presentatore alla conduzione per tutte le cinque serate.

Subito dopo il colloquio con il Presidente, proprio Conti ha condiviso le sue emozioni a caldo e ha così affermato: «È stato bellissimo, molto emozionante, io che non mi emoziono mai mi sono emozionato. Il presidente è stato meraviglioso e ha detto parole straordinarie sulla musica. Mi hanno colpito le sue parole sempre attente, precise, puntuali. Abbiamo parlato di come Sanremo rappresenti un po’ le Olimpiadi della musica italiana».

