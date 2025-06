In queste ultime ore si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale Lorenzo Spolverato avrebbe un flirt in corso con una ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Ecco di chi si tratterebbe e cosa sta succedendo.

Il gossip su Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato è stato protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello e ancora oggi si parla della sua relazione con Shaila Gatta. I due oggi non stanno più insieme ma l’ex gieffino ha affermato di averla vista dopo la fine del reality:

“Mi ha chiesto di non parlarne pubblicamente ma poi lo ha fatto lei in una diretta social. Quando l’ho scoperto, mi sono sentito deluso”, ha detto Lorenzo. “Le ho mandato un ultimo messaggio. Le ho detto che per me era stata una delusione e che sarei andato avanti con la mia vita. Poi l’ho bloccata”.

LEGGI ANCHE: Samantha de Grenet contro le discoteche per sole donne: “Terreno di caccia per le lesbiche” (VIDEO)

Messo da parte questo capitolo della sua vita, quindi, Lorenzo Spolverato si sta concentrando sulla sua carriera. In cantiere ci sarebbe un progetto che coinvolge Mediaset ma non mancano indiscrezioni e gossip sulla sua vita privata. L’ultimo arriva direttamente da una sua fanpage, come riporta anche il sito Biccy, che ha pubblicato una foto insieme a Greta Zuccarello.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e l’ex gieffino sono stati avvistati a un evento a Capri e da quel momento è partito il rumor, su tutto il web, di un loro possibile flirt. Ma tra Lorenzo e Greta c’è davvero del tenero? A rispondere ci ha pensato la Zuccarello nei messaggi diretti di questa pagina Instagram:

“Sono con la mia migliore amica ospite a un evento. È normale che facciano foto, ragazzi. Negli eventi funziona così! E ora smetto di dare spiegazioni perché è veramente una cosa ridicola. Non c’è niente tra me e Lorenzo, solo lavoro”.

La questione, nata semplicemente per una foto fatta insieme, è stata chiusa molto velocemente.