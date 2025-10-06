Nel cast fisso della nuova edizione di Belve, potrebbe arrivare Maria De Filippi accanto a Francesca Fagnani. Secondo indiscrezioni, la sua partecipazione sarebbe prevista in tutte le puntate.

Maria De Filippi nel cast di Belve?

Potrebbe essere una delle sorprese più inaspettate della prossima stagione televisiva: Maria De Filippi sarebbe in trattativa per entrare nel cast fisso di Belve, il programma cult di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. A lanciare l’indiscrezione del suo possibile approdo in trasmissione è stata l’agenzia di stampa AdnKronos, che ha parlato di un possibile coinvolgimento della storica conduttrice Mediaset nella nuova edizione del format.

Secondo quanto riportato anche da Affaritaliani.it, Maria De Filippi non sarebbe prevista come semplice ospite di una singola puntata, ma potrebbe ricoprire un ruolo ricorrente in tutte e sette le puntate di Belve 2025. Se così fosse, si tratterebbe di un evento più unico che raro: una delle figure più rappresentative di Canale 5 che approda stabilmente in un programma Rai.

“La sua non sarà una presenza come tutte le altre, cioè ospite per una intervista. Ma avrà i crismi dell’originalità, come il personaggio di peso deve avere. Noblesse oblige”, scrive Affaritaliani.it, lasciando intendere che il progetto in cantiere non sarebbe una semplice intervista ma qualcosa di più elaborato e fuori dagli schemi del programma.

Inoltre, il recente invito di Francesca Fagnani ad Amici, dove è stata ospite della prima puntata, potrebbe non essere stato casuale. Alcuni osservatori ipotizzano che dietro questo scambio di cortesie ci sia un’intesa professionale che potrebbe aver portato a una collaborazione più ampia.

Per ora, però, non ci sono conferme ufficiali né da parte della Rai né da parte delle dirette interessate. L’unica certezza è che la nuova edizione di Belve è attesa per martedì 28 ottobre in prima serata su Rai 2. E solo allora si potrà capire se davvero Maria De Filippi farà parte del cast in modo stabile — e soprattutto in che ruolo.