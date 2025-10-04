Maria De Filippi potrebbe presto essere ospite a Belve, il talk di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Dopo anni di tentativi, la regina di Mediaset pare abbia accettato l’invito. La notizia, non ancora confermata ufficialmente, ha già scatenato l’entusiasmo da parte del pubblico.

Maria De Filippi ospite di Francesca Fagnani a Belve?

Francesca Fagnani avrebbe messo a segno un colpo da vera fuoriclasse! Maria De Filippi sarebbe pronta a sedersi sulla sedia di Belve. La notizia, ancora non confermata ufficialmente né da Rai né da Mediaset, pare sia arrivata da fonti vicine alla produzione e rimbalza con forza tra gli addetti ai lavori. Secondo quanto riporta l’agenzia Adnkronos, dopo anni di corteggiamento serrato, la conduttrice di Canale 5 avrebbe finalmente detto “sì”.

L’edizione di Belve su Rai 2 prenderà il via il prossimo 28 ottobre. L’idea che proprio in questa stagione possa comparire una delle figure più iconiche della televisione italiana ha già acceso l’entusiasmo dei fan. Nonostante il massimo riserbo da parte degli entourage di entrambe le conduttrici, l’ipotesi potrebbe concretizzarsi.

Il sospetto si è rafforzato dopo la presenza di Francesca Fagnani nella prima puntata domenicale della venticinquesima edizione di Amici, andata in onda proprio pochi giorni fa (come già accaduto lo scorso anno peraltro). Apparizione che in molti ancora una volta hanno letto come la possibilità di vedere realizzare appunto la tanto desiderata ospitata.

Non sarebbe la prima volta che Belve ospita grandi nomi, ma Maria De Filippi rappresenterebbe un’eccezione assoluta. Nota per la sua riservatezza, ha sempre evitato talk show e interviste troppo personali. L’idea di vederla alle prese con le domande taglienti della Fagnani stuzzica e non poco i telespettatori.

Ora resta da capire se la partecipazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni o se verrà mantenuta top secret fino alla messa in onda. Ma una cosa è certa: se davvero Maria De Filippi sarà ospite a Belve sarà una puntata davvero imperdibile.