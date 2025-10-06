Dopo una lite con Domenico al Grande Fratello, Grazia si è sfogata in giardino rivelando di essere stata vittima di abusi a soli otto anni. Accusata di non essersi “aperta” abbastanza, ha raccontato il suo passato difficile. Un momento molto intenso, che però è stato censurato dalla regia del reality.

La confessione di Grazia al GF

La tensione nella Casa del Grande Fratello è alle stelle e, dopo un duro scontro con Domenico D’Alterio, Grazia Kendi si è lasciata andare a uno sfogo che ha lasciato di stucco molti telespettatori.

Dopo aver urlato contro Domenico – al quale ha rinfacciato il suo modo di parlare e rifiutato le scuse – Grazia si è allontanata visibilmente scossa. In giardino, accanto alle coinquiline Anita Mazzotta e Giulia Saponariu, si è lasciata andare a una confessione molto personale e che probabilmente non voleva uscisse in quel modo.

Tra le lacrime, Grazia al Grande Fratello ha detto:

“Per me è una situazione difficile. Mi vogliono nominare tutti, sì vogliono nominarmi, fidati. Mi vogliono buttare fuori da qui, ma che cosa me ne frega. Vogliono farmi uscire perché non gli ho raccontato la storia della mia vita e le cose che ho subito”.

Poi, la rivelazione più toccante: “Vuoi scommettere se io il secondo giorno li guardavo in faccia e gli dicevo ‘ciao io da piccola ho sofferto, a soli 8 anni ho subito degli abusi, ho perso una causa a 13 anni’, a quest’ora io ero la preferita di tutti?! Ecco come stanno le cose”.

ha subito degli abusi sessuali a 8 anni… #grandefratello pic.twitter.com/Nh7I6rjmpF — J (@nontisento) October 5, 2025

Un momento di grande impatto emotivo al Grande Fratello che ha lasciato senza parole anche Anita, così come molti telespettatori all’ascolto in quel momento. La piercer ha provato a consolare la coinquilina e consigliarle di prendersi tempo per calmarsi:

“Sarà difficile, ma chiarire con Domenico ti farà bene. Magari non sarete amici, ma almeno ci sarà rispetto. Quando ti sentirai pronta, parlane con lui”.

Il discorso però non abbiamo avuto modo di sentirlo per intero, poiché la regia del Grande Fratello ha deciso di censurare il racconto di sofferenza vissuto da Grazia. Non è escuso però possa essere presto trattato. Intanto quel che è certo è che stasera ci sarà l’ingresso di nuovi concorrenti.