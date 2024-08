Nel corso della puntata di Morning News la giornalista, in collegamento dalla spiaggia di San Benedetto del Tronto, ha posto una domanda a una signora. Le ha chiesto cosa pensasse dell’amore nel periodo estivo. Ma la risposta è stata spiazzante e ha generato risate in studio.

Morning News, l’inviata spiazzata dalla signora

Se tutti gli occhi sono puntati sulle Olimpiadi di Parigi 2024 e le notizie che riguardano l’evento sportivo, non possiamo di certo evitare i gossip così come l’episodio che si è verificato quest’oggi a Morning News.

Il programma di Canale 5 vede alla conduzione Dario Maltese, promosso alla trasmissione dopo il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi. Il conduttore e giornalista del TG5, questa mattina a Morning News ha lasciato il collegamento all’inviata che si trovava a San Benedetto del Tronto. L’argomento del giorno riguardava i flirt e gli incontri sotto l’ombrellone e ci si chiedeva se effettivamente l’estate è la stagione dell’amore.

I pareri a riguardo possono essere molto contrastanti, visto il tema e in studio ci sono state le opinioni da parte degli ospiti di Morning News.

Per questo la giornalista di Morning News ha posto la domanda ad alcuni bagnanti, che si godevano il sole in spiaggia. A una signora ha posto il quesito, ma è stata totalmente spiazzata dalla risposta ricevuta. “Signora, lei cosa ne pensa dell’amore? È vero che l’estate è la stagione dell’amore?”. La donna nel replicare alla reporter ha dichiarato: “Ma che ne so, sono divorziata… probabilmente sì”.

Inutile dire che il siparietto ha generato risate anche in studio, con i presenti che non hanno potuto fare a meno di sogghignare durante il collegamento di Morning News con San Benedetto del Tronto. Un momento che ovviamente non è sfuggito ai telespettatori, che l’hanno condiviso sui social tanto da farlo diventare virale.