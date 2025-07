Gira voce sul web che Maria De Filippi potrebbe essere ospite della prima puntata serale di Verissimo. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Maria De Filippi a Verissimo?

Nel corso della presentazione del palinsesti Mediaset è stato rivelato che Silvia Toffanin tornerà a condurre This Is Me per una seconda edizione e anche Verissimo. Quest’ultimo non solo nella sua forma standard ma anche in quella sotto forma di prima serata!

Stando alle prime anticipazioni sembrerebbe che i temi si concentreranno maggiormente sull’attualità e la politica. Inoltre, dovrebbe venire inserito anche uno spazio dedicato a “il cubo” di Maurizio Costanzo. Il contenitore del weekend di Canale 5 è molto amato dal pubblico e Mediaset spera che lo stesso successo possa essere riscosso anche in prima serata.

Non sappiamo come andranno gli ascolti ma in queste ore è stata rilasciata un’indiscrezione in merito alla prima possibile ospite. Il profilo Twitter La TV, infatti, ha fattoi l nome di Maria De Filippi! Non è chiaro che cosa ci sia di vero in tutto ciò perché, nel momento in cui scriviamo questo articolo, non sono state fornite notizie ufficiali.

Del resto, risulta ancora presto per sapere in maniera definitiva i nomi degli ospiti di Verissimo in prima serata. Forse quando ci avvicineremo alla fine dell’estate ne sapremo di più e i rumor si tramuteranno in certezze. Per adesso dobbiamo solo portare pazienza e rimanere in attesa di ulteriori news.

Il palinsesto Mediaset sarà ricco di novità tra il 2025 e il 2026, oltre a Verissimo troveremo anche degli show comici e il ritorno di Zelig con Paolo Ruffini. Ma anche un possibile programma condotto da Alessandro Cattelan con la produzione della Fascino della De Filippi.