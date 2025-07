Momento divertente durante il concerto di Marco Mengoni. Sceso tra il pubblico per salutare i fan, una signora ci ha tenuto a dire delle cose al microfono, scatenando la risata dell’artista che non ha potuto fare a meno di stringerla in un abbraccio. Il video è diventato virale sui social.

Fan spiazza Marco Mengoni

Il ritorno di Marco Mengoni in concerto è un vero e proprio successo, nonostante non sia mancata qualche critica per i look scelti. Stadi da tutto esaurito e affetto incredibile da parte del suo amato pubblico. Talmente tanto che ci sono dei fan che ci tengono a seguire il cantante durante più date della sua tournée estiva. Qualcosa che avviene abitualmente per chi ha una passione così profonda e sentita. Un po’ come successo alla signora presente nel video in allegato sotto.

Durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, Marco Mengoni è sceso dal palco e ha raggiunto qualche fan presente in prima fila. In particolare si è soffermato su una signora campana. Quest’ultima ci ha tenuto a far sapere all’artista, piuttosto euforica ed emozionata, che lei lo segue ovunque quando può. Dunque non solo date in giro per l’Italia, ma anche in Europa.

Il modo in cui però ha raccontato questo particolare ha non solo scatenato la risata entusiasta da parte di Marco Mengoni (che l’ha poi abbracciata come già successo a un’altra fan), ma la sua simpatia ha contagiato tutti i presenti e i social. Il video del momento è diventato virale sulle piattaforme, da TikTok a X e non solo.

Grande affetto e riconoscenza reciproca tra Marco Mengoni e il suo pubblico. Un momento che per quanto abbia suscitato simpatia è stato anche genuino e sentito da ambo le parti.

Intanto l’artista proseguirà con i prossimi concerti e chissà quante altre emozioni e sorprese attenderanno lui e i suoi fan!