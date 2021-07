Maria De Filippi parla di Raffaella Carrà e del rapporto che avevano

1 Il rapporto tra Maria e Raffaella

In una bella intervista rilasciata a La Stampa, Maria De Filippi ha affrontato tanti temi e ha avuto la possibilità di parlare e ricordare Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio all’età di 78 anni. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno e ha scosso tutti, colleghi, amici e i tanti fan di tutto il mondo.

Maria De Filippi, per esempio, ha scritto una lunga e commovente lettera dove ha parlato di lei, poi l’ultimo saluto alla Camera Ardente. Durante la chiacchierata con Andrea Malaguti per “Specchio – La Stampa”, Maria De Filippi ha rivelato di guardare in TV Raffaella Carrà con grande ammirazione e di aver avuto il piacere di conoscerla:

«La guardavo in tv cantare, condurre “Canzonissima”, ballare il “Tuca tuca” con Alberto Sordi, far finta di non sapere quanti fossero i fagioli. Anzi, forse lo sapeva, me lo sono sempre domandato. Poi, quattro anni fa, mi è stato chiesto di partecipare ad una sua trasmissione e finalmente l’ho conosciuta di persona».

Ha spiegato Maria De Filippi. A tal proposito la presentatrice ha ricordato proprio quando ha preso parte al programma A raccontare comincia tu, dove ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico sotto una luce diversa, grazie proprio a Raffaella Carrà che fece di tutto per averla:

«Quell’intervista è stata per me molto importante perché a volte ti fai un’idea di una persona attraverso la televisione e vedere che la realtà corrisponde al tuo pensiero, è importante. Mi pare di essere stata estremamente sincera con lei, penso di aver colto nel suo sguardo la stessa sincerità e un po’ di stupore, a volte, su alcune considerazioni che facevo. Era acuta, intelligente, sensibile, conduceva fingendo di non condurre, ristabilendo davanti alle telecamere quella che era la verità».

