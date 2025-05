Paolo Bonolis ha parlato di un progetto imminente insieme a Maria De Filippi e proprio la conduttrice, nelle ultime ore, ha commentato tale indiscrezione. Ecco il video.

La reazione di Maria De Filippi

Non molo tempo fa è trapelate l’indiscrezione secondo la quale Paolo Bonolis prenderà il posto di Gerry Scotti a Tu si que vales. La giuria quindi, potrebbe cambiare ancora una volta la sua formazione ma al momento non ci sono conferme.

Il conduttore di Avanti un altro, tuttavia, ha confermato che prossimamente collaborerà con Maria De Filippi a un progetto non ben identificato. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento sportivo per la promozione della prevenzione, il Tennis and Friends:

“Siamo tutti contenti, ora vedo anche di lavorare con Maria un pochettino, tra poco. Quindi sarà piacevole farlo insieme a lei”.

Come possiamo vedere anche nel video qui sotto, nella stessa giornata, Maria De Filippi ha commentato l’indiscrezione in seguito a questa domanda posta da un giornalista: “Lui ha confermato che lavorerete insieme, sarete insieme a Tu si que vales?“. La replica è stata:

“Tutto questo che c’entra con la prevenzione? Vabbè, questo è un altro argomento che non c’entra con la prevenzione. Tra l’altro Paolo gioca benissimo a tennis, guardatelo”.

È così carina, vi lascio questa intervista sulla prevenzione ❤️‍🩹🤧😭 #mariadefilippi pic.twitter.com/nebKOoqJgH — cami🏳️‍🌈 in love with Maria ❤️‍🩹😭 (@piccolamery) May 3, 2025

Maria De Filippi, come era logico aspettarsi, non ha voluto dare nessuna esclusiva e le informazioni verranno rivelate a tempo debito. Secondo la conduttrice, infatti, quello non era il momento e il luogo per discutere di tale faccenda ma bisognava concentrarsi sull’importante tema della prevenzione.

Probabilmente tutti gli aggiornamenti del caso arriveranno dopo l’estate, intorno al mese di agosto. Qualsiasi annuncio, che riguardi Tu si que vales o altro, dovrà aspettare il debutto della nuova stagione televisiva e noi saremo pronti a informarvi su tutto.