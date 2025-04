Stando a un gossip esploso in queste ultime ore, Paolo Bonolis potrebbe prendere il posto di Gerry Scotti come giudice della prossima edizione di Tú sí que vales.

Il retroscena sulla nuova edizione di Tú sí que vales

Mancano alcuni mesi alla partenza della nuova edizione di Tú sí que vales, che tornerà su Canale 5 in autunno. Tuttavia tra qualche settimana inizieranno già le registrazioni delle prossime puntate del talent show targato Maria De Filippi e la produzione sta già lavorando senza sosta. Attualmente la redazione ha già aperto i casting e gli aspiranti concorrenti possono dunque già inviare la propria candidatura.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore un nuovo gossip si è fatto largo sul web e sta già facendo discutere gli utenti. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Stando a quanto fa sapere Hit, sembrerebbe che si stia pensando a un importante cambio in giuria per la prossima edizione. Ma andiamo a scoprire di più.

Secondo quanto si legge, Gerry Scotti potrebbe dire per sempre addio a Tú sí que vales e al suo posto potrebbe arrivare nientemeno che Paolo Bonolis! Solo qualche sera fa proprio il conduttore ha ospitato Maria De Filippi ad Avanti un altro by night e adesso dunque, stando alle voci di corridoio, i due potrebbero continuare a collaborare insieme.

Attualmente però da parte di Mediaset non sono ancora giunte notizie ufficiali in merito e di conseguenza vi invitiamo a prendere le indiscrezioni con le pinze. Nel mentre solo di recente Paolo Bonolis ha annunciato in anteprima che il prossimo anno farà ritorno in tv con la nuova edizione di uno dei suoi programmi più amati di sempre: Il senso della vita. Per il presentatore dunque ci sarebbero nuovi progetti in vista. Che il prossimo passo sia proprio la giuria di TSQV?