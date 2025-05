Fedez ha avviato una collaborazione con Clara e insieme sono stati ospiti della settima puntata del Serale di Amici 24. Ecco il video mentre cantano “Scelte stupide“.

L’inedito di Fedez e Clara ad Amici 24

Dopo averlo visto in alcune puntate come giudice di canto nelle varie sfide del pomeridiano, Fedez torna ad Amici 24 come ospite musicale alla fine della settima puntata del Serale.

LEGGI ANCHE: Michele Bravi porta il nuovo singolo dedicato ai nonni ad Amici e fa scoppiare a piangere tutto lo studio (VIDEO)

Venerdì 2 maggio 2025 è uscita su tutte le piattaforma streaming, compresa YouTube con il video ufficiale, la nuova collaborazione insieme a Clara. Il singolo si intitola “Scelte stupide” e ha già conquistato centinaia di migliaia di persone su tutto il web.

Come possiamo vedere dal video qui sopra, quindi, non è difficile da immaginare che abbiano fatto scatenare tutto il pubblico in studio di Amici. La puntata in questione si è chiusa con tantissima allegria e Fedez ha dimostrato ancora una volta di essere un bravissimo interprete, così come Clara.

Maria De Filippi ha esclamato: “Grazie a voi di essere qua. Grazie anche della pazienza di aver aspettato fino alla fine“. Voi che cosa ne pensate del brano?