Da settimane si mormora di un possibile arrivo di Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2026. In queste ore è però arrivata la risposta ufficiale.

Maria De Filippi sarà a Sanremo 2026?

Come in molti ricorderanno, qualche anno fa, precisamente nel 2017, Maria De Filippi arrivò sul palco del Teatro Ariston, in occasione del Festival di Sanremo, come co-conduttrice di Carlo Conti. Quando il volto di Tale e Quale Show è stato così nuovamente annunciato come presentatore e direttore artistico della prossima edizione della kermesse, in molti hanno iniziato a sperare in un ritorno della De Filippi. Le cose tuttavia stavolta andranno in maniera diversa e a svelarlo è Giuseppe Candela nel corso della rubrica “C’è chi dice”, pubblicata sul settimanale Chi.

Stando a quanto si legge, Maria non sarà a Sanremo 2026. Pare infatti escluso il coinvolgimento della conduttrice Mediaset per la prossima edizione del Festival della canzone italiana, che non apparirà nemmeno a sorpresa. Ma non è finita qui. Candela infatti ha fatto anche un altro annuncio, che in queste ore sta facendo discutere il web.

Pur non essendoci Maria De Filippi, al fianco di Carlo Conti a Sanremo 2026, come si mormora già da qualche settimana, ci sarà nientemeno che Laura Pausini. La cantante, che prossimamente rilascerà l’album Io Canto 2, che giunge esattamente a 20 anni di distanza dal primo volume, affiancherà il conduttore per tutte le 5 serate della kermesse e senza dubbio ne vedremo di belle.

Tra pochi giorni intanto la Pausini, che a marzo partirà anche con il suo nuovo tour mondiale (che la terrà impegnata fino a dicembre 2027) pubblicherà anche il singolo Ritorno ad Amare. Il brano è la cover del pezzo di Biagio Antonacci ed anticipa ufficialmente il prossimo progetto discografico di Laura.

