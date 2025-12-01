Ospite all’Evolution Forum Day di Gianluca Spadoni a San Patrignano, Stash rivela che la hit Italodisco dei The Kolors fu rifiutata al Festival di Sanremo.

La rivelazione di Stash

Di recente Stash è stato ospite all’Evolution Forum Day di Gianluca Spadoni a San Patrignano. Nel corso della chiacchierata, il leader dei The Kolors ha fatto una serie di rivelazioni, alcune delle quali non sono passate inosservate. Il cantante ha infatti raccontato che la celebre Italodisco, ormai una vera hit, fu rifiutata al Festival di Sanremo. In merito l’artista partenopeo ha dichiarato:

“Quando mandammo la demo di Italodisco alla nostra casa discografica ci dissero che era una roba fortissima e che, quando l’avremmo chiusa, l’avremmo poi presentata a Sanremo. Ho provato allora a riprodurla, fatta bene. Però più facevamo tentativi più ci rendevamo conto che quella della primissima demo era la versione originale. Fortunatamente non è stata presa a Sanremo. Dico fortunatamente perché penso che Italodisco si sia fatta strada da sola nel momento in cui era giusto che uscisse. Forse in un contesto sanremese non avrebbe fatto quello che poi ha generato. Mi sento questa cosa”.

Ma non è finita qui. In seguito infatti Stash ha fatto delle rivelazioni anche sulla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Le dichiarazioni su Amici

Sempre durante l’ospitata all’Evolution Forum Day, Stash ha ricordato come è arrivato ad Amici di Maria De Filippi. A suggerire ai The Kolors di sostenere un provino fu Francesco Sarcina, che conosceva bene i tre artisti e quell’anno ricopriva il ruolo di prof del talent show. A quel punto il cantante ha raccontato:

“Non pensavamo minimamente che ci immaginasse come concorrenti, pensavamo come ospiti, tipo quando invitano un gruppo che oggi fa tante serate per mostrarlo a chi sta facendo la scuola. Dopo l’ho richiamato e invece no, lui ci vedeva proprio come concorrenti, pensava ci fosse un bello spazio per noi perché quell’anno andavano forte le band. Io gli risposi che secondo me non era proprio il contesto giusto ma che avremmo fatto il provino”.

Stash ha poi raccontato un simpatico aneddoto, che ha fatto divertire i più:

“Quando andammo a fare il provino ci dissero che per entrare ad Amici bisognava avere al massimo 25 anni ma io ne avevo già 26. Per cui mi sono ‘grattato’ la carta d’identità, ho fatto il provino con la carta d’identità falsificata. Facemmo il provino e andò da Dio ma quando ci chiamarono per andare a fare la sfida per entrare nel programma la produzione mi telefonò perché c’erano dei problemi col mio documento, il codice fiscale non corrispondeva. Per fortuna con la produzione riuscimmo poi a risolverla ma poi mi dissero che comunque il limite per una band era fatto dalla media dell’età e noi, essendo in tre e avendo gli altri ragazzi 23 anni, avevamo la media sotto i 25. Quindi non c’era bisogno di fare quella cafonata”.

