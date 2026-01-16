A Striscia La Notizia tante novità: Maria De Filippi avrà in un ruolo inedito

Maria De Filippi sbarca a Striscia La Notizia

La nuova stagione di Striscia la Notizia debutta il 22 gennaio con tante novità che promettono di rendere ancora più entusiasta il pubblico affezionato del programma satirico più longevo della televisione italiana. A partire dalla presenza inedita di Maria De Filippi, che per la prima volta calca il palco del tg satirico non come conduttrice, ma come inviata.

Il ruolo di Maria De Filippi a Striscia

La celebre conduttrice si cimenterà, infatti, con un’inedita missione: consegnare la “mer**na” a chi parcheggia abusivamente nei posti riservati alle persone con disabilità. Insieme a lei a Striscia La Notizia, ci saranno Tina Cipollari e Giovannino, protagonisti di questa speciale inchiesta.

Tutte le novità di Striscia La Notizia

Ma non è solo Maria De Filippi a portare aria fresca nel programma. In questa nuova edizione, il format si arricchisce di una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, una novità assoluta che promette di arricchire ulteriormente l’energia e il ritmo delle puntate.

Gli storici conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti saranno al timone dello show, che si terrà in uno studio completamente rinnovato, insieme a sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

La presenza di questi volti freschi conferisce al programma una nuova vitalità.

Gli ospiti della prima puntata

Ad arricchire ulteriormente il programma ci saranno diversi ospiti speciali in ogni puntata. Già dal primo appuntamento del 22 gennaio, ci saranno il campione del mondo Alessandro Del Piero e la criminologa Roberta Bruzzone, due presenze che sicuramente cattureranno l’attenzione del pubblico.

Chi sono gli inviati di Striscia La Notizia

Inoltre, sono previsti inviati storici come Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, e tanti altri, tra cui Michele Macrì e Valerio Staffelli, tutti pronti a portare la loro satira tagliente.

Una delle icone più amate di Striscia, il Gabibbo, non poteva mancare. Il pupazzone rosso, che ha accompagnato il programma per decenni, festeggerà i suoi 35 anni di successi con eventi speciali, come la celebrazione avvenuta durante l’ultima edizione del Lucca Comics & Games, dove è stato accolto come una vera star.

Anche la sigla di chiusura di Striscia avrà una marcia in più. Intitolata “Dazi”, sarà dedicata in particolare alle bizze di Donald Trump, un altro momento di satira che non passerà inosservato.

Con tutte queste novità, Striscia la Notizia si prepara a conquistare ancora una volta il pubblico italiano, con il suo mix di satira, inchieste, ospiti e musica dal vivo, sempre sotto la direzione di Antonio Ricci, pronto a far parlare di sé.

