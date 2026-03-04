Maria Monsè ha festeggiato vent’anni d’amore con Salvatore Paravia con il rinnovo della promessa matrimoniale. Compleanno in via Veneto, tra limousine, abiti tempestati di Swarovski e tanti VIP.

Roma si è tinta d’azzurro e di magia per celebrare Maria Monsè. Nella cornice de Il Tartarughino in via Veneto, accolti dal titolare Andrea Chiara, l’attrice e opinionista ha dato vita a un evento doppio. Vale a dire, compleanno e rinnovo della promessa di matrimonio con il marito Salvatore Paravia. Vent’anni di unione celebrati in un’atmosfera sospesa tra realtà e fiaba.

Per Maria Monsè un ingresso cinematografico

Maria Monsè è arrivata a bordo di una Hummer Limousine di Ghisu Autonoleggi. Per la prima parte della serata, la festeggiataa ha scelto un abito da sposa illuminato da gioielli bianchi. In tono con una cerimonia officiata dal ballerino Sandro Bilotta. A testimoniare questo nuovo “sì”, lo stilista Raffaele Marchese e la presidente del Rotary Elisabetta Vocaturo.

Maria e Perla Maria: due Alice nel Paese delle Meraviglie

In menu, dalla mozzarella campana di Enzo Tammaro all’amatriciana e orecchiette alla genovese. Il tutto accompagnato da bollicine.

Il momento clou? Una torta a sei piani a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Con teiere di zucchero e carte da gioco sospese, celebrata dalla voce del tenore Giuseppe Gambi.

Gli invitati alla festa di Maria Monsè

Tra i volti noti avvistati al party, protetto dalla sicurezza di Alessio Caratelli e GOTHAM SECURITY:

Giucas Casella con la moglie Valeria

Federico Fashion Style

Il senatore Antonio Razzi, Antonio Zequila e Amedeo Goria.

Maria Laura De Vitis, Nicole Di Maio e la Principessa Maria Pia Ruspoli.

I volti TV Marco Senise, Turchese Baracchi, Antonello Lauretti, il mago Heldin, Moira Sorrisi e Carlo Senes.

E ancora: la cantante Eleonora Falchi, Fulvio Rocco, l’hairstylist Michele Spanò, Tonino Boccadamo, Irene Bozzi, il giudice Manuela Maccaroni, Sara Iannone, Silvio Gallo, Elena Aceto di Capriglia, Antonella Luberti, Alfonso Stani con White King.

Presenti anche: Teresa Bolognese, Rossella Facchinetti, Francesca Maroni, Maurizio Cicoli, Lucilla Diaz, Silvia Ruzzoli, Remy Camoin, Gino Foglia, Maridì Vicedomini, Deborah Nobili, Giovanni Ferrandino, Alessandro Impagliazzo, Livio Falletta, Loredana Carrillo, Guglielmo De Rosa, Sergio Tirletti, Antonio Flamini e Maria Laura Balzer.

La colonna sonora, tra la band Soul-Food Vocalist e il DJ Andrea Salvatori, ha tenuto tutti in pista fino a tarda notte. Mentre il team Double H di Vincenzo Rotino e l’Entity Studio hanno immortalato ogni momento del party.