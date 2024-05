Maria Sofia Federico è stata arrestata? Ecco cosa è successo

NEWS | Social

Andrea Sanna | 19 Maggio 2024

Il Collegio

In queste ore in tanti si stanno chiedendo cosa è successo davvero a Maria Sofia Federico e se è stata arrestata. Lei è intervenuta e spiegato la sua versione dei fatti.

Arrestata Maria Sofia Federico? Cosa è successo

Mentre si piange la scomparsa di Dimitri Iannone, a cui il Prof Andrea Maggi ha rivolto un sentito pensiero, dall’altra parte si torna a parlare di Maria Sofia Federico. L’ex collegiale, oggi creator, è stata arrestata? Sui social in moltissimi si stanno ponendo questa domanda, dato che la situazione è poco chiara.

Oltre a un racconto presente sui social, Maria Sofia Federico ha avuto modo di parlare con la redazione di Webboh, che ne ha raccolto tutte le informazioni e svelato l’accaduto.

Secondo la narrazione tutto avrebbe avuto luogo a Mantova, durante l’inaugurazione di “Food&Science Festival“. Lì presente il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida. Perché dunque si parla dell’arresto di Maria Sofia Federico? Secondo Mantova Uno, durante l’intervento del ministro, 4 rappresentanti si sono avvicinati al piano del teatro e calato uno striscione di protesta. Il giornale ha fatto sapere che l’intervento di Lollobrigida è stato interrotto e sono intervenute le forze dell’ordine.

Webboh come detto oltre a ricostruire l’accaduto ha anche avuto modo di raccogliere la testimonianza dell’ex partecipante de Il Collegio. È stata arrestata davvero? Lei su TikTok ha fatto sapere di aver raggiunto la questura, per poi spiegare le ragioni di tutto: “Una repressione incredibile, come se noi fossimo persone pericolose e da allontanare, quando stiamo semplicemente lottando per il bene del pianeta e degli altri animali”.

Si attendono dunque ulteriori sviluppi sulla faccenda e vedremo anche se Maria Sofia Federico deciderà di tornare a parlare dell’accaduto e spiegare dunque la sua versione dei fatti.