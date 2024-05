È morto Dimitri Iannone, protagonista de Il Collegio: aveva 24 anni

NEWS

Andrea Sanna | 19 Maggio 2024

Il Collegio

A soli 24 anni l’ex protagonista de Il Collegio, Dimitri Iannone, è morto a causa di un terribile incidente d’auto. Una tragica notizia che ha sconvolto tutti.

Giunge purtroppo una brutta notizia, che mai avremmo voluto scrivere. Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio della scomparsa del giovane ex protagonista de Il Collegio, Dimitri Iannone. Il ragazzo ha preso parte alla prima edizione (ambientata nel 1960) e aveva appena 24 anni. Purtroppo a causa di un incidente stradale, avvenuto a Villa Literno (in provincia di Caserta), suo paese natale.

Fanpage.it e CasertaNews.it hanno ricostruito la vicenda. Il tutto si è verificato tra la mezzanotte e l’una di domenica 19 maggio. Due automobili si sono scontrate frontalmente, in via delle Dune, a Villa Literno (CE). Uno dei due veicoli è finito al margine della carreggiata, mentre l’altro si è ribaltato in mezzo alla trada. Qui ne è rimasto intrappolato Dimitri Iannone de Il Collegio, così come gli altri passeggeri insieme a lui.

I vigili del fuoco di Aversa sono intervenuti immediatamente, così come i carabinieri e le due ambulanze. Tutti hanno lavorato per liberare i passeggeri, ma nonostante tutto, non c’è stato niente da fare. Sono tutti morti sul colpo e giovanissimi. Tra loro figura proprio il nome di Dimitri Iannone. Un quarto passeggero è rimasto invece gravemente ferito, mentre gli altri passeggeri hanno subito delle ferite e sono stati trasportati in ospedale.

Dimitri Iannone, come detto, è stato protagonista de Il Collegio a soli 17 anni. Lo abbiamo conosciuto per la sua tenacia e carisma. Di origini ucraine, viveva in un paese tranquillo in provincia di Caserta. Intorno a lui la sua famiglia che gli ha sempre dimostrato affetto e amore. A soli 5 anni ha lasciato la sua terra natale per trasferirsi nel nostro Paese e trovare una casa.

In queste ore le pagine social del ragazzo sono invase di numerosi messaggi di cordoglio e i suoi ex compagni de Il Collegio lo stanno ricordando con affetto. Oggi è una giornata triste e noi di Novella2000.it e Novella 2000 non possiamo che inviare un forte abbraccio alla famiglia di Dimitri Iannone per questa tragica scomparsa.