1 Alcuni ex Vipponi vs Maria Teresa Ruta?

Sono passati ormai settimane da quando il Grande Fratello Vip 5 è terminato e ormai i protagonisti del reality sono tornati alla loro vita di sempre. Tuttavia alcuni di essi, tra cui Maria Teresa Ruta sono ancora al centro dell’attenzione mediatica. Inaspettatamente infatti la conduttrice dopo la fine del programma si è ritrovata ad avere contro alcuni ex Vipponi, tra cui Tommaso Zorzi, e non solo, che hanno lanciato precise accuse alla Ruta.

Adesso come se non bastasse sembrerebbe che anche Andrea Zelletta e Francesco Oppini abbiano voluto lanciare delle frecciatine social alla Ruta. Tutto è iniziato quando il deejay e il cronista sportivo hanno pubblicato nelle loro Instagram Stories alcune canzoni di Francesco Baccini, che come ricorderemo era finito al centro del gossip per aver avuto un presunto flirt proprio con la conduttrice.

A quel punto numerosi utenti sul web hanno iniziato ad attaccare gli ex Vipponi, accusandoli di aver voluto lanciare delle frecciatine a Maria Teresa Ruta. Tuttavia, come specificato, si tratta solo ed esclusivamente di ipotesi da parte di alcuni fan e non c’è nulla che lascia presagire che Zelletta e Oppini abbiano voluto provocare la loro ex compagna di avventura. Naturalmente noi di Novella 2000 siamo disponibili nel caso in cui Andrea e Francesco volessero rilasciare delle dichiarazioni in merito, chiarendo così la situazione.

Nel mentre qualche giorno fa proprio Maria Teresa ha svelato di aver chiarito le cose con Stefania Orlando. Rivediamo le sue parole e quello che è accaduto.