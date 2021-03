1 L’annuncio di Maria Teresa Ruta

Come è ben noto dopo la fine del Grande Fratello Vip 5 c’è stato un improvviso distacco tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Proprio l’influencer ha anche smesso di seguire la conduttrice sui social, segno dunque che l’amicizia tra i due sembrerebbe essere giunta, almeno per il momento, al termine. Qualche giorno fa invece a parlare del rapporto con la Ruta è stata proprio la Orlando, nel corso di un’intervista per Fanpage. Queste le sue dichiarazioni:

“Non ci siamo sentite. Sono passate solo due settimane, probabilmente ci vuole anche un periodo di detox da tutto quello che è successo. […] Una telefonata si può fare da parte di entrambe. Evidentemente, nessuna delle due ha ancora sentito l’esigenza di farla. Non ho nulla contro di lei. Ci sono state delle cose che ho letto che posso non avere condiviso, ma questo non significa che vanificheranno il rapporto che abbiamo avuto. Ci risentiremo sicuramente, magari in un momento in cui saremo più serene e predisposte a risentirci”.

Adesso però arriva la lieta notizia: a seguito delle tensioni sembrerebbe che Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando abbiano fatto pace! Con un post sui social infatti la conduttrice ha ammesso di aver sentito la sua amica, e come se non bastasse ha annunciato che nei prossimi giorni le due faranno una diretta insieme sui social. Queste le sue parole:

“Tra me e Stefania non c’è nulla da chiarire, perché ci vogliamo bene, proprio come ci siamo dette al telefono oggi. Ps: stiamo cercando di organizzare una diretta insieme nei prossimi giorni”.

Pare dunque che tutto si sia risolto per il meglio tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Il web nel mentre attende già con ansia la diretta che le due ex gieffine terranno insieme sui social e senza dubbio ne vedremo delle belle.