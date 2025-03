A seguito dell’allontanamento degli ultimi giorni, in queste ore è scoppiata un’altra lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che sembrerebbero essere di nuovo ai ferri corti.

Shaila Gatta vs Lorenzo Spolverato

In questi giorni nella casa del Grande Fratello non mancano le tensioni e protagonisti di un’accesa lite, nelle ultime ore, sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Chi segue con attenzione il reality show di Canale 5 sa bene che in questo periodo tra l’ex Velina di Striscia La Notizia e il modello sono sorte alcune problematiche, sta stanno portando la coppia a un lento allontanamento. A seguito dell’ultima puntata andata in onda giovedì sera, proprio Shaila si è confidata con le amiche Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, e ha così ammesso di non provare più lo stesso sentimento verso Lorenzo. Ma non solo.

La Gatta ha anche lasciato intendere che dopo la fine del reality show tra lei e Spolverato potrebbe non esserci un lieto fine e che dunque la loro relazione potrebbe essere giunta definitivamente al capolinea. Come se non bastasse ieri sera è scoppiata un’ennesima lite tra i due gieffini, che sembrerebbero essere di nuovo ai ferri corti.

Nel corso del faccia a faccia infatti Shaila Gatta ha sbottato e rivolgendosi a Lorenzo Spolverato ha dichiarato: “Mi hai detto in bocca al lupo per tutto? Allora in bocca al lupo, ciao. Non mi dare corda, fai finta che non esisto. Senza di te vivo lo stesso. Io non ti sto proprio guardando, anzi se posso ti evito”. Pronta la replica di Lorenzo, che ha aggiunto: “Evitami, ma fallo fino in fondo. Sei una ragazzina di due anni”.

Sembrerebbe dunque che al momento tra Shaila e Lorenzo ci sia una frattura. Ma cosa accadrà tra i due nelle ore a venire? Non resta che attendere per scoprirlo.