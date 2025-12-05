Svelato a Montecitorio il cast stellare e le novità della quinta edizione del prestigioso riconoscimento che celebra l’eccellenza tra cinema, musica e cultura

Nella Sala Stampa di Montecitorio ha avuto luogo la “prima” del Donnafugata 2025. La prestigiosa Sala Stampa della Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione della quinta edizione del Premio Internazionale Donnafugata, che si terrà il 12 dicembre alle ore 21 nel magnifico scenario del Teatro Pirandello di Agrigento.

L’on. Gimmi Cangiano, membro della Commissione Cultura della Camera, ha presieduto la conferenza, promuovendo l’iniziativa in sinergia con l’ideatore e direttore artistico del prestigioso premio, l’imprenditore Francesco Bellia. La conduttrice Emanuela Tittocchia ha moderato l’incontro e presenterà l’evento ad Agrigento (per la prima volta) in coppia con Gloria Incorvaia, anch’ella presente a Roma per questa speciale occasione, alla sua terza conduzione.

Agrigento Capitale della Cultura e il legame con Donnafugata

Di grande rilevanza gli interventi delle istituzioni. Il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, si è detto felice della scelta del Fondatore di fare «un dono ad Agrigento», spostando in questo anno speciale per la Città dei Templi, designata Capitale della Cultura, un evento legato alla città del Gattopardo, quella Donnafugata tanto decantata nel romanzo Il Gattopardo. L’on. Calogero Pisano si è soffermato sull’importanza di «esaltare la storia e la cultura siciliana in campo nazionale ed internazionale, sostenendo iniziative come il Premio Donnafugata».

È intervenuto anche il Direttore Generale della Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Prestia, che si è dichiarato onorato di ospitare questa edizione della manifestazione. Di particolare spessore l’intervento dell’attore e doppiatore Giorgio Borghetti, già premiato con il Donnafugata nel 2022, che ha portato un messaggio legato alla tematica scelta dal Patron per questa edizione, e cioè la DONNA. Per finire, il regista teatrale Francesco Branchetti ha espresso con grande riconoscenza il proprio entusiasmo per il conferimento di una menzione speciale nel suo ambito.

Menzioni speciali e cast dei premiati 2025

Dopo un primo intervento legato a un breve cenno sulla storia della kermesse, il Fondatore Francesco Bellia ha chiuso i lavori presentando il cast ufficiale completo dei premiati per l’edizione 2025 del Donnafugata. Due menzioni speciali vanno ai talentuosi attori Aurora Venosa, attesa nel 2026 ne La Preside accanto a Luisa Ranieri, e Matteo Santorum.

Menzione speciale, come detto, a Francesco Branchetti, alla quale si aggiungono Annamaria Milano con la menzione “Donna Comunicazione”, Emanuele Cellauro, presentatore e speaker radiofonico, e ancora l’OPA per l’impegno contro la violenza di genere e i Contemplattivi, compagnia teatrale dell’hinterland agrigentino che si distingue particolarmente per iniziative sociali e di spettacolo.

Le statuette del Gattopardo Rampante tra cinema, teatro e musica

Protagonisti assoluti i Premi Donnafugata 2025, rappresentati dalle statuette del Gattopardo Rampante. Sul versante della recitazione, tra le premiate figurano le attrici Giulia Schiavo, di recente ne Il Patriarca e nel film Malamore, Lorenza Indovina, notissima interprete protagonista di tantissime pellicole tra cui quella sulla vita di Paolo Borsellino, e Giorgia Wurth (Le tre Rose di Eva tra le sue grandi partecipazioni). Un premio alla carriera andrà alla amatissima attrice Barbara De Rossi.

La giuria assegnerà un’altra statuetta a una delle star indiscusse di Mare Fuori, Antonio D’Aquino (Milos nella serie amata dai giovani in onda sulla RAI). Il Premio alla Cultura andrà alla fondatrice e ideatrice del Taobuk Festival, Antonella Ferrara, mentre il premio imprenditoria onorerà il pioniere del made in Italy in America con le sue produzioni cinematografiche, Andrea Iervolino.

Musica e riconoscimenti speciali

Due i riconoscimenti dedicati alla musica: uno per la categoria Next Gen, che la star internazionale KEL riceverà; l’artista è prodotta da Gabry Ponte e conosciuta per i suoi straordinari pezzi di musica elettronica ballati dappertutto; l’altro andrà alla grande cantautrice e interprete siciliana Aida Satta Flores che, oltre a partecipare ad alcuni Festival di Sanremo, ha scritto brani di straordinaria bellezza, uno dei quali legato alla tematica della DONNA, che la platea avrà il privilegio di ascoltare dal vivo in questa speciale occasione.

Nel suo intervento conclusivo, Francesco Bellia ha voluto ringraziare ancora una volta il Comune di Palma di Montechiaro per il «prezioso quanto indispensabile Patrocinio concesso», la Fondazione Teatro Pirandello per l’ospitalità e tutti gli sponsor che hanno sostenuto questa ennesima impresa artistica, citando in particolare il Main Sponsor di questa edizione, Casali Group, il Main Partner Sun&Wind Energy e il Food Official Partner Vinci Catering – Sapori di Vinci, aziende definite «ammirevoli» che, assieme a tutte le altre, «hanno dimostrato di voler valorizzare la cultura sostenendo una iniziativa di grande impatto mediatico».

Bellia ha sottolineato come il Premio Internazionale Donnafugata sia ormai «un punto di riferimento sul territorio nazionale per il prestigio acquisito e per il grande messaggio artistico e culturale che sa portare», grazie al «contagioso entusiasmo del suo ideatore che non si risparmia, lesinando sforzi e risorse per un Premio destinato a crescere ancora a livelli esponenziali ed internazionali».

