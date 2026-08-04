Marina Giulia Cavalli, 65 anni, è una nota attrice italiana, conosciuta in particolare da tutti i fan della soap “Un Posto al Sole”, dove Marina Giulia interpreta, da oltre 25 anni, il ruolo della dottoressa Ornella Bruni. L’attrice, nel 2015, ha dovuto affrontare la tragica perdita della figlia Arianna, avuta dall’ex marito, l’attore Roberto Alpi, e morta a soli 21 anni a causa di una leucemia. A “Vanity Fair”, Marina Giulia Cavalli ha parlato a cuore aperto, rivelando come fa ad andare avanti dopo il lutto più grande.

Marina Giulia Cavalli: la figlia Arianna morta a soli 21 anni

E’ la paura più grande di un genitore, quella di sopravvivere ai propri figli. E’ quello che purtroppo è successo a Marina Giulia Cavalli e Roberto Alpi. La loro figlia, Arianna, è infatti morta nel 2015 a soli 21 anni a causa di una leucemia. Un dolore quasi impossibile da spiegare, che ha segnato per sempre la vita dei due attori. Marina Giulia Cavalli ha concesso una lunga e toccante intervista a “Vanity Fair”, nella quale ha parlato a cuore aperto, di quel dolore che ancora oggi, a distanza di 11 anni, è ancora presente e con il quale deve fare i coni ogni giorno: “Non è possibile scappare dal dolore, come si fa? Se anche ti butti a capofitto nel lavoro, quando resterai da solo con te stesso automaticamente ti tornerà tutto. Il dolore non va attraversato: è lui che ti attraversa. Non ci credo a quelli che dicono che sfuggono dal dolore: non c’è niente da fare, perché non si scappa.”

Marina Giulia Cavalli: “Credo che mia figlia esista ancora”

Marina Giulia Cavalli ha concesso una lunga intervista a “Vanity Fair“, dove ha raccontato come fa a sopravvivere dopo la morte della sua unica figlia Arianna, scomparsa nel 2015 a causa di una leucemia: “Capisco che per andare avanti qualcosa la devi trovare. La fiducia, la speranza e la fede, che esista un’altra vita da qualche parte: qui siamo solo di passaggio. Non sto dicendo che questa sia la verità, ma è la cosa in cui credo e a cui mi sono molo aggrappata. Credo che mia figlia esista ancora: le parlo, la sento. Magari è la mia fantasia, la mia immaginazione, ma è l’unico modo che ho per andare avanti. Altrimenti mi sarei buttata giù dal balcone, è bello alto.”

Marina Giulia Cavalli: “La morte? Non mi spaventa”

Nel corso dell’intervista, Marina Giulia Cavalli ha rivelato di non avere paura né di invecchiare né della morte: “La morte non mi spaventa. Perché dico: l’ha attraversata lei, la posso attraversare anch’io. Dopotutto è il nostro destino”. L’attrice di “Un posto al sole” ha anche raccontato di sperare, per il futuro, diventare una vecchia saggia che ne ne andrà elargendo pensieri altissimi.