A quasi un mese dalla morte di Daveigh Chase emergono nuovi dettagli sulla situazione economica lasciata dall’attrice, diventata celebre da bambina grazie a film e serie di successo come The Ring e Lilo & Stitch. La giovane attrice, di soli 35 anni, è morta da senzatetto, ma, secondo quanto riportato, avrebbe lasciato un patrimonio stimato di oltre circa 400 mila dollari.

Daveigh Chase, l’attrice di The Ring morta da senzatetto: il patrimonio nascosto lascia tutti senza parole

Secondo i documenti depositati presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles, l’interprete avrebbe lasciato un patrimonio personale stimato in circa 400 mila dollari. L’attrice, il cui nome legale era Daveigh Elizabeth Schwallier, è morta il 16 giugno all’età di 35 anni. La madre, Cathy Chase, ha presentato la richiesta per diventare amministratrice dell’eredità, spiegando che la figlia non aveva lasciato alcun testamento. I documenti confermano inoltre che, al momento della morte, Daveigh Chase era senza fissa dimora e che il suo ultimo indirizzo conosciuto era una casa situata a Chatsworth, in California.

Le prime informazioni diffuse dopo il decesso parlavano di complicazioni dovute a una meningite batterica e a un’infezione del sangue. Successivamente, però, il rapporto del medico legale ha chiarito che la causa principale della morte è stata l’AIDS, conseguenza di un’infezione da HIV, indicando anche un uso cronico di più sostanze come condizione significativa che ha contribuito al peggioramento del quadro clinico.

Dalla fama mondiale al ritiro dalle scene

Daveigh Chase aveva conquistato il pubblico fin da giovanissima. Dopo alcune apparizioni in serie televisive come Sabrina Vita da Strega, Streghe ed ER, arrivò il successo nel 2001 con Donnie Darko, dove interpretava Samantha, la sorella minore del protagonista interpretato da Jake Gyllenhaal. Nello stesso periodo prestò inoltre la voce a Chihiro nel doppiaggio americano del capolavoro d’animazione La città incantata di Hayao Miyazaki, film che avrebbe poi vinto l’Oscar come miglior lungometraggio animato.

Il 2002 rappresentò un altro anno fondamentale della sua carriera. Da una parte diede voce alla protagonista di Lilo & Stitch, dall’altra interpretò Samara Morgan nel film horror The Ring, ruolo che la rese famosa in tutto il mondo. Negli anni successivi prese parte anche alle serie Oliver Beene e Big Love, prima che la sua carriera rallentasse progressivamente. L’ultimo lavoro risale al 2016, quando partecipò come doppiatrice al videogioco Let It Die. Intanto, per il procedimento relativo alla successione, il tribunale ha fissato una nuova udienza per il prossimo 12 agosto.