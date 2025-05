Interpellata dai suoi fan, Marina La Rosa ha parlato del suo rapporto con Cristina Plevani. Le due hanno partecipato al Grande Fratello insieme e oggi la seconda sta gareggiando a L’Isola dei Famosi come Marina ha fatto nel 2019.

Marina La Rosa su Cristina Plevani

Marina La Rosa è conosciuta ai più per essere stata una delle concorrenti della prima edizione del Grande Fratello. Nel corso degli anni, tra le altre cose, ha gareggiato anche come naufraga a L’Isola dei Famosi nel 2019. Se nel primo caso era stata eliminata, nel secondo reality menzionato è riuscita a conquistare il secondo posto, piazzandosi solo dietro a Marco Maddaloni.

Cristina Plevani da ormai qualche settimana è sbarcata in Honduras e per tale ragione molti fan hanno voluto sapere qualcosa di più sul rapporto tra lei e Marina La Rosa. Quest’ultima ha risposto senza alcun problema, come riporta anche la pagina Facebook La Velenosa, tramite le Stories di Instagram:

“lo e Cristina siamo il sole e la luna, l’est e l’ovest. Il bianco e il nero, il bene e il male. La riccia e la liscia… insomma, tanto diverse ma ci si vuole bene. A L’Isola, al momento non è ancora pervenuta. Sto aspettando”.

Insomma, La Rosa ha affermato che tra loro non ci sono tensioni ma comunque le differenze caratteriali e fisiche sono presenti. Non sembra entusiasta, almeno per il momento, del percorso che sta facendo a L’Isola dei Famosi e probabilmente sta aspettando che tiri fuori un po’ di più il suo carattere.

L’avventura in Honduras per i naufraghi è ancora molto lunga e siamo certi che Cristina Plevani avrà la sua occasione per distinguersi dagli altri concorrenti. Voi cosa ne pensate, siete d’accordo con Marina La Rosa?