Stando alle ultime indiscrezioni, pare che un ex concorrente del Grande Fratello potrebbe diventare tronista di Uomini e Donne

La corrente edizione di Uomini e Donne deve ancora terminare e già si stanno susseguendo voci di corridoio in merito ai prossimi tronisti. Uno di loro sarebbe un volto noto del Grande Fratello!

Il primo tronista di Uomini e Donne 2025/2026

Proprio questa mattina è uscita la notizia secondo la quale l’ultima puntata della corrente edizione di Uomini e Donne andrà in onda venerdì 30 maggio 2025 in prima serata. Gli spettatori avranno così l’opportunità di assistere alla scelta di Gianmarco Steri tra le due corteggiatrici rimaste, informazioni che gli appassionati conoscono già grazie alle anticipazioni rilasciate in precedenza.

Adesso, invece, è uscita una nuova indiscrezione relativa alla prossima edizione che verrà trasmessa a partire da settembre di quest’anno. A riportarla in anteprima è Deianira Marzano tramite una Storia sul proprio profilo Instagram. L’esperta di gossip afferma che un ex volto del Grande Fratello sarebbe molto richiesto come tronista e lui potrebbe accettare di mettersi in gioco.

L’indiscrezione su Uomini e Donne

Al momento non abbiamo ancora alcuna informazione in merito al suo nome e di conseguenza tutto ciò va preso con le pinze. Anche se la notizia corrispondesse al vero, inoltre, la partenza di Uomini e Donne è ancora molto lontana e questo ex gieffino potrebbe cambiare idea.

Vedremo se verranno dati ulteriori indizi sulla sua identità nel prossimo futuro, noi rimarremo ovviamente in attesa di fornirvi maggiori informazioni. Spesso, in questi casi, a un certo punto vengono rilasciate almeno le iniziali del nome e del cognome. Quindi possiamo pensare che la stessa cosa accadrà, andando avanti nel tempo, anche in questo caso.