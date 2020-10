Mario Balotelli entra al GFvip e farà una sorpresa al fratello Enock

2 Grande Fratello Vip: Mario Balotelli entra in casa per Enock

Mario Balotelli entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Sono trapelate alcune anticipazioni riguardo alla puntata di domani sera e, tra queste, arriverà il calciatore per fare una sorpresa suo fratello Enock. Non è la prima volta che Balotelli partecipa alla trasmissione.

Già nelle scorse settimane, infatti, Mario Balotelli è stato in collegamento telefonico con Alfonso Signorini per due volte. Da casa, il calciatore aveva avuto modo di parlare con suo fratello, una volta da solo e un’altra in compagnia della fidanzata di Enock e alcuni amici. Questa volta, però, la cosa sarà diversa perché il campione entrerà proprio al Grande Fratello Vip.

Sul web è già esplosa una polemica, riguardante il fatto che Enock ha già avuto già molte sorprese da quando è iniziato il reality, a cui si aggiunge questa, mentre altri no. Basti pensare che Dayane, Pierpaolo e Francesco non hanno mai avuto un incontro con qualcuno di esterno.

Il Grande Fratello, dopo l’ingresso di Mario Balotelli, deciderà di fare anche una sorpresa agli altri? Teoricamente ogni nominato ha “diritto” a una sorpresa nel momento in cui si trova al televoto. Più che una realtà è una prassi, anche domani sarà lo stesso? Non ci resta che aspettare la puntata del Grande Fratello Vip di domani per scoprirlo.