Continua la speranza di Mario Cusitore di poter tornare a corteggiare, in qualche modo, Ida Platano dopo il loro addio a Uomini e Donne. Ecco quale sarebbe stata la reazione dell’ex Dama sui social.

La reazione di Ida Platano

Negli scorsi giorni Mario Cusitore, che il pubblico ha imparato a conoscere durante la permanenza a Uomini e Donne, ha risposto ad alcune domande dei fan sui social. Alcune di queste riguardavano anche Ida Platano, con cui l’ex Cavaliere ha avuto una frequentazione all’interno del dating show.

Qualcuno gli ha chiesto se vorrebbe tornare a corteggiare Ida e se si è pentito dei suoi errori:

“Se tornerei a corteggiare Ida? Sì. […] Se mi sono pentito dei miei errori con Ida? Rispondo per correttezza: potevo gestire tutto in maniera diversa. A volte la verità è li davanti ma è difficile credergli. Sì, me ne pento”.

Mario Cusitore stesso ha affermato di essere sicuro che si incontreranno di nuovo presto. Ma qual è stata la reazione di Ida Platano a tutto ciò? Come riporta anche il sito Today, alcune sue follower le avrebbero reso note le parole del Cavaliere e la sua risposta sarebbe stata: “Com’era quella canzone? A me n’me fott’ proprij“.

Da parte di Ida, dunque, non ci sarebbe possibilità di un ritorno di fiamma come già affermato più volte nel corso del tempo. Nel frattempo, però, Mario non sembra voler arrendersi e chissà che non possa compiere un gesto romantico in futuro per tentare di riconquistarla. Staremo a vedere che cosa succederà, noi vi terremo informati con tutte le novità.

Nel mentre ricordiamo che la nuova edizione di Uomini e Donne dovrebbe avere inizio lunedì 22 settembre 2025. Ad oggi non abbiamo ancora la conferma ufficiale.