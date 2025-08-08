Proposta di matrimonio per Alessandra Amoroso durante l’ultima tappa del suo tour a Lecce. La cantante salentina è stata sorpresa dal suo compagno Valerio nel backstage, come mostrato da un video diventato virale in rete.

Alessandra Amoroso riceve la proposta di matrimonio

L’ultima tappa del tour di Alessandra Amoroso ha avuto un sapore davvero molto speciale per lei. Inaspettatamente infatti si è conclusa con una proposta di matrimonio da parte del compagno Valerio, da cui aspetta la primogenita Penelope Maria. Nella ‘sua’ Lecce la cantante non appena salutati i suoi calorosissimi fan si è diretta nel backstage, come avviene di consueto. Ed è qui che ad attenderla ha trovato il fidanzato e sempre qui ha trovato una clamorosa sorpresa. Un momento inaspettato, che è stato prontamente ripreso da tutti, come si vede dalle immagini sottostanti.

Alessandra Amoroso infatti è stata subito fermata da Valerio, che con una scusa l’ha da prima fermata per parlarle un attimo e poi l’ha fatta accomodare subito su dei gradini lì vicini retro palco. A un certo punto si è inginocchiato davanti a lei e, tra la commozione di tutti i presenti, ha tirato fuori l’anello, chiedendo alla cantante di sposarlo.

Un momento davvero di una dolcezza incredibile, che le telecamere di Salento News hanno ripreso e condiviso immediatamente in rete. Il video della proposta di matrimonio ad Alessandra Amoroso ha fatto il giro del web e provocato una ventata di emozioni non solo tra i fan dell’artista.

Alessandra Amoroso felicissima non ha nascosto le lacrime e ha ovviamente detto “sì”. Un momento davvero speciale per lei e per il suo fidanzato Valerio che, molto presto, diventeranno genitori di una splendida bambina. Adesso la ciliegina sulla torta, con l’inaspettata promessa di matrimonio.

Che dire? Non ci resta che fare le nostre migliori congratulazioni ad Alessandra Amoroso e Valerio per questa bellissima notizia. Auguri ragazzi da tutta la squadra di Novella 2000 e Novella2000.it!