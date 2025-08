Rosario e Lucia, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, sono stati avvistati insieme. E non erano da soli. Con loro altri due volti della trasmissione. Chi li ha visti è rimasto sorpreso dalla vicinanza tra i due. Per ora nessuna conferma, ma i rumor su un possibile ritorno di fiamma si fanno insistenti.

Temptation Island, ritorno di fiamma per Lucia e Rosario?

Li avevamo lasciati nel caos più totale durante la puntata dedicata al “mese dopo”. Poi gli avvistamenti di lei con alcuni tentatori. Ora nuove notizie. A distanza di poche settimane dalla fine di Temptation Island, i protagonisti del programma continuano a far parlare di sé. E stavolta i riflettori sono puntati su Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione.

A riportare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, nella sua newsletter, in seguito a una segnalazione da parte di una lettrice. Secondo quanto emerso, i due ex fidanzati sono stati visti insieme alla stazione di Napoli Centrale, in compagnia di altri due volti noti di Temptation Island: Antonio Panico e Valentina Riccio. I quattro sarebbero stati insieme mentre Rosario si preparava a prendere un treno.

L’utente anonima ha rivelato: “Circa 4 ore fa ho visto Antonio, Valentina, Lucia e Rosario nella stazione di Napoli Centrale. Accompagnavano Rosario, che poco dopo è andato via da solo raggiungendo il proprio binario. Ho anche fatto un piccolo video che lo testimonia. Sono rimasta sorpresa della presenza di Lucia.”

Rosario e Lucia insieme – Temptation Island – screen tratti dal video di Lorenzo Pugnaloni

Ma c’è un dettaglio che ha spiazzato i fan e portato alcuni ad avere un po’ di speranza su un eventuale ritorno di fiamma dopo Temptation Island. Quale? Un abbraccio tra Rosario e Lucia. Secondo alcuni potrebbe essere stato qualcosa di più, anche se non ci sono prove certe se ci sia o meno stato anche un bacio. Dopo la puntata del “mese dopo” a seguito di quanto accaduto (QUI I DETTAGLI), tutto lasciava intendere che la loro storia fosse giunta definitivamente al capolinea. Ma questo incontro, seppur in un contesto che può sembrare più amichevole, ha riacceso le speranze del pubblico.

Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati, ma sui social il gossip è già esploso. C’è chi parla di un semplice rapporto rimasto sereno, e chi invece spera in un clamoroso ritorno di fiamma. Una cosa però è certa: Temptation Island continua a tenere banco anche dopo la sua messa in onda!