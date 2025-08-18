Il cast di Ballando con le Stelle sta prendendo via via forma e Guillermo Mariotto sembra essere già carico. In una recente intervista ha espresso i giudizi sui concorrenti già annunciati da Milly Carlucci e non ha risparmiato una bordata a una di loro.

Stiamo via via scoprendo il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle e tante sorprese ci attenderanno, almeno secondo gli ultimi rumor. Intanto in un’intervista tra le pagine de La Stampa, Guillermo Mariotto ha espresso il suo parere sui vip chiamati da Milly Carlucci per mettersi in gioco.

Uno dei volti più attesi è certamente quello di Barbara d’Urso. Per il giudice di Ballando sarà molto divertente e ha scacciato via l’idea di possibili battibecchi con Selvaggia Lucarelli, perché secondo lui “questa cosa non è detta”.

Soffermandosi invece su Francesca Fialdini, Mariotto ha affermato che “sembra gelida, ma Ballando potrebbe scongelarla”. Più morbido invece nei confronti di Andrea Delogu. Stando al suo punto di vista, infatti, la concorrente potrebbe dare “del filo da torcere” ai rivali nel gioco. Per quanto riguarda invece Martina Colombari ha usato un semplice “carina”. Pungente, invece il parere nei riguardi di Marcella Bella. Si è limitato a dire: “No, ti prego”, senza aggiungere niente. Ma quel che basta per far discutere.

Molto positivo, invece, su Rosa Chemical. L’ha definito una persona speciale, anche a seguito della collaborazione a Sarabanda Celebrity con Enrico Papi.

Insomma, Ballando con le Stelle non è ancora iniziato, ma già promette scintille e giudizi pungenti da parte dei giudici. Mariotto, che non ha di certo peli sulla lingua, ci regalerà di sicuro momenti imperdibili in trasmissione. Così come per quel che riguarda i suoi colleghi.

Chissà chi saranno i prossimi concorrenti e cosa penserà di ognuno di loro!