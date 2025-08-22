Ora non ci sono più dubbi! A scendere in pista a Ballando con le Stelle ci sarà anche Fabio Fognini. L’annuncio ufficiale in un video caricato sui social.

Fabio Fognini a Ballando con le Stelle

Dopo l’annuncio di Milly Carlucci della presenza di Nancy Brilli a Ballando con le Stelle nei giorni scorsi, c’era grande attesa per scoprire i prossimi protagonisti di questa edizione. Nella mattinata di oggi finalmente è arrivata la notizia che Fabio Fognini è un nuovo membro del cast.

L’ex tennista dopo essere già stato ballerino per una notte nella passata edizione, pare abbia fatto fede a quel “contratto” stipulato con tanto di firma sotto gli occhi attenti di Milly Carlucci e Paolo Belli, che tutti gli ospiti accettano divertiti. In quell’occasione aveva dimostrato di essere molto predisposto e portato, tanto da conquistare la giuria.

A quanto pare però ora non è solo un’ospitata. Fabio Fognini lo vedremo presto a Ballando con le Stelle, come già anticipato nei giorni scorsi da Gabriele Parpiglia. Ecco cosa ha raccontato lo sportivo nel video diffuso sui social:

“Ciao a tutti! Lo so, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete è la mia vita. Quest’anno però ho deciso di scendere in pista. Sarò presente a Ballando con le Stelle. Prometto che ci metterò tanta passione, allegria e spero di azzeccare qualche passo. Ragazzi, ci vediamo presto”

Dal campo alla pista, la sfida continua: Fabio Fognini entra in gioco a #BallandoConLeStelle 2025. @milly_carlucci pic.twitter.com/q20rHjrARA — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 22, 2025

Un altro bel colpaccio da parte di Milly Carlucci che con Fabio Fognini vede un altro sportivo mettersi alla prova in una disciplina molto distante da lui.

Ricordate chi sono tutti gli altri concorrenti oltre a Fabio Fognini presenti nel cast di Ballando con le Stelle? Dalla signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) ad Andrea Delogu e Rosa Chemical. Per passare poi ancora a Marcella Bella, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso. Tra le ultime annunciate poi Martina Colombari e ora Nancy Brilli.

Come se la caverà Fabio Fognini a Ballando con le Stelle?