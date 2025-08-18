Fermi tutti! Paolo Belli potrebbe passare da co-conduttore a concorrente dopo 20 anni a Ballando con le Stelle. A svelarlo è Giuseppe Candela su Dagospia. In arrivo anche un ritorno di una ex discussa concorrente della passata stagione, in un ruolo tutto da scoprire.

Paolo Belli concorrente a Ballando con le Stelle?

Un cambio davvero rivoluzionario (semmai dovesse verificarsi) potrebbe stravolgere il sabato sera di Rai 1. Paolo Belli, volto amatissimo di Ballando con le Stelle, da vent’anni presenza fissa accanto a Milly Carlucci come direttore d’orchestra e co-conduttore, potrebbe presto diventare… concorrente.

La clamorosa indiscrezione arriva da Dagospia, tramite la rubrica di Giuseppe Candela. In un breve trafiletto qui a seguire si legge:

“CANDELA FLASH! LA MOSSA A SORPRESA DI MILLY CARLUCCI: PAOLO BELLI, DIRETTORE D’ORCHESTRA E CO-CONDUTTORE DI ‘BALLANDO CON LE STELLE’, DOPO VENT’ANNI DIVENTA CONCORRENTE? NELLO SHOW DEL SABATO SERA TORNERÀ ANCHE FEDERICA PELLEGRINI, SUL RUOLO DELLA CAMPIONESSA LE BOCCHE SONO CUCITE: PRENDERÀ IL POSTO DI BELLI NELLA SALA DELLE STELLE?”

Parole che se dovessero essere confermate, aprirebbero le porte a uno scenario completamente inedito a Ballando con le Stelle. Come noto, infatti, Paolo Belli è uno storico compagno di viaggio di Milly Carlucci e potrebbe mettersi in gioco cimentandosi nella danza. Una decisione che, se confermata, potrebbe rivelarsi davvero sorprendente, considerando quanto il suo ruolo sia stato importante all’interno del programma.

Ma l’indizio più interessante riguarda un’altra figura nota al pubblico dello show: Federica Pellegrini. L’ex campionessa olimpica, già concorrente nella scorsa stagione, potrebbe tornare a Ballando con le Stelle, stavolta però in un ruolo tutto nuovo. La frase di Candela alimenta i sospetti dei fan: sarà lei a prendere il posto lasciato libero da Belli nella “Sala delle Stelle”?

Per ora, dalla produzione nessuna conferma né smentita. Ma l’idea di vedere Paolo Belli in gara, dopo essere stato per 20 anni alla direzione d’orchestra e co conduzione, è sufficiente a far crescere l’attesa per la prossima edizione. Milly Carlucci, ancora una volta, si prepara a sorprendere tutti a Ballando con le Stelle!