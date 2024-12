Dopo l’uscita improvvisa da Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto tornerà tra i giudici? Milly Carlucci si è esposta in un’intervista a Il Corriere della Sera: “Caso grave, deciderà la Rai”.

Milly Carlucci si espone su Mariotto

Quanto parlare intorno a Guillermo Mariotto dopo che due sabati fa il giudice di Ballando con le Stelle ha lasciato improvvisamente lo studio! L’ha fatto senza dare troppe spiegazioni. Si è saputo, solo dopo e dalle sue parole, che ha dovuto lasciare per motivi lavorativi. Milly Carlucci fino a oggi era stata molto vaga sull’argomento, ma a Il Corriere della Sera ha commentato la vicenda.

L’ha fatto anche per rispondere ad alcune accuse rivolte a Guillermo Mariotto. Su questo Milly Carlucci ha voluto fare chiarezza una volta per tutte, prendendo le parti del giurato del programma.

La conduttrice ha fatto sapere che si sarebbe trattato semplicemente di un incidente: “Ma lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere”, ha chiarito subito Milly Carlucci.

In quanto all’uscita di scena improvvisa di Guillermo Mariotto, la presentatrice ha confidato di essere rimasta “basita” inizialmente. Non capiva cosa fosse successo davvero e pensava che il giudice si fosse sentito male o avesse un grave problema in famiglia.

Le parole della conduttrice

Sebbene Milly Carlucci sia legata da un profondo affetto nei confronti di Mariotto ha dovuto fare una precisazione:

“Quello che è successo è molto grave. Ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare”, ha dichiarato Milly Carlucci.

A questo punto è incerto quindi il ritorno di Mariotto nella puntata del 14 dicembre. La presentatrice ha fatto sapere che si augura non accada nulla, ma in ogni caso è necessario un confronto con l’azienda, che ha un codice di comportamento ben preciso: “Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato”.

Per quanto riguarda invece la reazione di Guillermo Mariotto alla consegna del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, Milly Carlucci da una parte ha giustificato il giudice sostenendo avesse molta pressione addosso dopo l’accaduto e dopo un viaggio in Arabia. In quanto al TG satirico ha dichiarato:

“Quello di Striscia è un gruppo fenomenale che tutti noi adoriamo. Sono giustamente dissacratori, ben venga la satira”. Infine Milly Carlucci si è domandata come mai, visto il rapporto che hanno, Mariotto non l’abbia ancora chiamato.

Vedremo quindi cosa succederà!