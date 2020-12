2 Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, commenta la nomination di Tommaso Zorzi ai danni di sua moglie e stupisce

Il marito di Stefania Orlando ha commentato a caldo la nomination shock di Tommaso Zorzi. Un finale di puntata al cardiopalmo quello della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, in cui l’influencer ci ha regalato un colpo di scena decisamente inaspettato. Zorzi, a sorpresa, ha nominato la sua amica del cuore Stefania mandando in delirio il web.

ll motivo da lui rivelato in confessionale sarebbe legato ad una discussione avvenuta nel pomeriggio a causa di una risposta che la Orlando avrebbe dato a Samantha De Grenet. Sebbene la Orlando abbia accettato impassibile (ma non senza rimanerci male) la nomination di Tommaso, in molti hanno mal visto la scelta del ragazzo. Lo stesso Zorzi nella notte si è pentito della decisione. A commentare il tutto è stato il sempre presente Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. Il musicista ha invitato i tanti fan degli “Zorzando” a non perdere la calma e di non prendersela troppo.

Commento a caldo dopo la nomination di Tommaso: Continuerò ad amarlo sempre, non dubitate di me per favore…forza Tommy, forza Stefy…ritrovatevi e spegnete le luci della casa.

E voi non dividetevi, perdete tempo…entro domani mattina sarà tuto risolto! ☺️❤️ #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) December 15, 2020

“Commento a caldo dopo la nomination di Tommaso: continuerò ad amarlo sempre, non dubitate di me per favore…forza Tommy, forza Stefy. Ritrovatevi e spegnete le luci della casa – ha scritto Gianlorenzi, che si è poi rivolto ai tanti amanti della loro amicizia – e voi non dividetevi, perdete tempo. Entro domani mattina sarà tutto risolto“.

Se Stefy fosse andata al televoto con Tommy e MTR sarebbe stata una tragedia…per fortuna scampata. Ora però salviamo Tommy e MTR…😎🤘🏻 #gfvip



NO STRESS SOLO STRASS — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) December 15, 2020

Simone ha poi fatto un’analisi di quello che sarebbe potuto accadere se Stefania, al pari di Tommaso e Maria Teresa Ruta (risultata la meno votata del televoto precedente), fosse finita in nomination con i due suoi amici. “Se Stefy fosse andata al televoto con Tommy e MTR sarebbe stata una tragedia…per fortuna scampata. Ora però salviamo Tommy e MTR“, ha dichiarato Gianlorenzi. Tra Tommaso e Stefania tornerà presto il sereno, così come auspicato e previsto dal marito di lei?

