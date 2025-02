Negli utlimi anni il Festival di Sanremo ha una regina indiscussa e il suo nome è Marta Donà. Lei è la manager dei grandi successi e infatti ha portato alla vittoria gli artisti che segue per ben quattro Festival su cinque (tre di fila). L’ultima è proprio quella di Olly a Sanremo 2025.

Le vittorie di Marta Donà al Festival di Sanremo

Ogni anno il Festival di Sanremo macina grandi ascolti e grandi successi. Non è più visto come un evento vecchio e polveroso, ma attira tantissimi giovani che lo guardano e ne parlano. Il merito è sicuramente per la presenza di tanti artisti seguiti dalle nuove generazioni, che fanno sold out ai concerti e che tirano fuori una hit dietro l’altra. Non a caso, se andiamo a vedere le vittorie degli ultimi anni, sono tutti artisti amatissimi dal pubblico e che si prendono tutto il successo che meritano.

E se guardiamo i nomi di questi cantanti vincitori, dietro di loro c’è una regina indiscussa della kermesse, una manager che non solo vede bene dove si trova il talento e il successo, ma lo porta dritto sul gradino più alto. Il suo nome è Marta Donà. E anche dopo il Sanremo 2025 ci ritroviamo a scrivere (ancora una volta) della sua vittoria.

Sì perché Marta Donà “ha vinto” ben quattro Festival su cinque dal 2021 a oggi (nel 2022 hanno vinto Blanco e Mahmmod). Si parte con i Maneskin, conosciuti praticamente solo da chi aveva seguito X Factor. La band, nel silenzio dell’Ariston dovuto alla pandemia del Covid, ha porato il rock e ha vinto. È andata all’Eurovision e anche qui ha vinto riportando quel premio in Italia dopo tanti anni. Il successo internazionale di loro (anche come singoli) è risaputo.

Poi nel 2023, dopo 10 anni dalla sua prima vittoria, è stato Marco Mengoni ad alzare la statuetta del Festival. Tante lacrime e grandi applausi del pubblico. Nel 2024 ancora una volta un’artista seguita da Marta Donà ha vinto. Stiamo parlando di Angelina Mango, alla sua prima esperienza al Festival con la musica che le scorre nelle vene dalla nascita e una vittoria nella categoria canto ad Amici l’anno precedente.

E per Sanremo 2025 Marta Donà ha di nuovo portato un suo artista alla vittoria: Olly con “Balorda Nostalgia”. Per lui quella di Sanremo è la seconda esperienza, vi arrivò nel 2023 dopo la partecipazione a Sanremo giovani. Posizionatosi tra i primi sei, ha avuto di diritto un posto tra i Big di quel Festival.