In queste ore un’indiscrezione rivela che Mara Venier potrebbe non condurre Domenica In a settembre. Ecco cosa sappiamo

Mara Venier, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe decidere di lasciare la Rai e di conseguenza la conduzione di Domenica In già dalla prossima stagione televisiva. Andiamo a scoprire il presunto motivo e tutto ciò che sappiamo in merito.

Mara Venier lascia Domenica In?

Non molto giorni fa era cominciata a girare la voce che Mara Venier sarebbe stata tra gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa sul Nove da Fabio Fazio. Né questa emittente né la Rai hanno commentato le indiscrezioni ma in molti si sono chiesti come potrebbe fare la conduttrice a conciliare questa esperienza con la conduzione di Domenica In.

LEGGI ANCHE: Storica coppia di Temptation Island si è sposata (VIDEO)

Oggi arriva un retroscena inedito da FanPage, che riporta ciò che avrebbero detto delle loro fonti. A quanto pare il contratto della Venier dovrebbe scadere tra un mese ed essendo in esclusiva non prevederebbe ospitate fisse in altre emittenti. Per tale ragione non potrebbe prendere parte alla trasmissione di Fazio a meno che non si giunga a un accordo con modifiche contrattuali.

Stando a tutto ciò, se Mara Venier e la Rai non dovessero giungere a un punto d’incontro la conduttrice potrebbe decidere di non rinnovare e di conseguenza Domenica In si ritroverebbe senza una delle donne dello spettacolo che ha fatto la storia del programma. Ad oggi non sappiamo che cosa succederà perché si tratta solo di indiscrezioni.

Quanto vi abbiamo appena riferito è ciò che le fonti di FanPage avrebbero detto al sito stesso, quindi non abbiamo conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita nel caso in cui le persone al centro della vicenda volessero commentare.

Ad oggi, infatti, la cosa certa è che Mara Venier condurrà Domenica In affiancata da Gabriele Corsi. Se ci saranno dei cambiamenti effettivi vi avviseremo quanto prima.