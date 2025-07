Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, protagonisti di Temptation Island 2023, si sono uniti in matrimonio nella giornata di ieri. Ecco il video.

Il matrimonio di Giuseppe e Gabriela dopo Temptation Island

Nel 2023 Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara avevano partecipato a Temptation Island per tentare di porre rimedio ai problemi che li avevano portati ad aver una crisi. Dopo una relazione lunga sette anni, fino a quel momento, nella terza puntata avevano deciso di uscire separatamente dopo il falò di confronto anticipato. Nell’appuntamento successivo, tuttavia, sono tornati per un confronto straordinario e questa volta sono usciti insieme convinti di volerci riprovare:

“Non l’ho mai visto così. Mai. Ho visto che era sincero, l’ho guardato negli occhi. Mi fa piacere però comunque rimango in punta di piedi. All’inizio non mi mancava, dico la verità, non mi mancava proprio, zero.

Da quando ho iniziato a vedere i video, da quando ho iniziato a vedere i falò, ho capito che stavo malissimo. Ho avuto paura. Sono stata malissimo e lì ho capito che lo amo ancora. Non è abitudine, ma è amore. Ci metto una pietra sopra e vado avanti”.

La loro storia è così continuata nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri, il 13 luglio 2025. Nella giornata di ieri hanno finalmente coronato il loro sogno e dopo alcuni anni da Temptation Island si sono uniti nel sacro vincolo del matrimonio. Qui sotto possiamo vedere un video all’interno del quale li vediamo uscire dalla chiesa dopo aver pronunciato il tanto agognato “sì“.

Tante le persone felici per queste nozze e lo si può notare anche dai commenti carichi di entusiasmo sotto tutti i post. La giornata è stata un successo e tra gli invitati abbiamo potuto vedere Alessia Bottiglia, Francesca Sorrentino, Manuel Maura e tanti altri ancora.

Ricordiamo che la proposta di matrimonio era arrivata da parte di Giuseppe nel corso di una loro ospitata a Uomini e Donne. Non ci resta che fare le nostre congratulazioni ai novelli sposi e augurare loro una meravigliosa vita insieme.