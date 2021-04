1 Martina parla di Aka7even

La storia tra Martina Miliddi ed Aka7even continua a tenere banco sui social. La storia d’amore nata tra i banchi della scuola di Amici tra la ballerina e il cantante è ormai giunta al capolinea. L’allieva di Lorella Cuccarini è stata eliminata al termine della quinta puntata del serale ed è tornata in casetta per un ultimo saluto ai suoi compagni. A colpire è stata l’iniziale freddezza di Aka7even, in disparte mentre gli altri allievi tentavano di consolare Martina.

Tuttavia nel daytime di ieri pomeriggio abbiamo assistito a come sono andate realmente le cose tra i due nel post-puntata. I telespettatori hanno infatti assistito ad un lungo e commovente abbraccio tra gli ormai ex fidanzati, con Luca che è scoppiato in lacrime per la ragazza. Nelle ultime ore Martina ha ripreso possesso dei suoi social network e ha iniziato ad interagire con i tanti fan che in questi mesi l’hanno sostenuta. Nella serata di ieri la ballerina si è connessa in diretta su Instagram e davanti alle più di 20mila persone che la guardavano ha risposto ad alcune curiosità (omettendo però alcune domande).

Alcuni fan le hanno chiesto se avesse nostalgia di Aka7even. “Mi manca anche luca è normale. Abbiamo legato tanto tanto, c’è stato un rapporto molto stretto. Nel bene e nel male mi manca anche lui“, ha risposto con onestà Martina Miliddi. C’è stato spazio anche per parlare del disco d’oro vinto dal cantante con il brano Mi manchi, che l’allievo di Anna Pettinelli ha scritto proprio per la ballerina. “Ho visto il disco d’oro di Luca, sono contenta per lui. E’ una canzone che mi appartiene tanto“, ha commentato seccamente la Miliddi.

Nei pochi minuti di live Martina non ha rivelato apertamente i motivi che l’hanno portata alla rottura definitiva con Aka7even. C’è chi pensa che il motivo principale possa essere il cantante Raffaele Renda, a cui la Miliddi si è dichiarata nel corso del programma e a cui ha dedicato anche un messaggio nelle scorse ore. Racconterà qualcosa in più nei prossimi giorni? Staremo a vedere e seguiremo con attenzione tutta la vicenda!