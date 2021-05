2 Il cantante e la ballerina avvistati insieme

Raffaele Renda e Martina Miliddi: la frequentazione è ancora in corso! La presunta relazione tra il cantante calabrese e la ballerina sarda è ormai al centro del gossip da parecchie settimane. Ma facciamo con ordine. Come i fan di Amici 20 sapranno, Martina ha vissuto all’interno della scuola una storia d’amore parecchio tormentata con Aka7even. All’interno del talent show i due sono stati protagonisti di diversi scontri, dovuti anche alla gelosia del cantante napoletano. Gelosia tutt’altro che infondata.

La Miliddi ha infatti ammesso a Luca di provare un sentimento nei confronti di Raffaele e questo è stato uno dei motivi per cui la storia tra i due è giunta a conclusione. Terminato il programma, sia Renda che la ballerina hanno ammesso ai tanti curiosi di avere una frequentazione in corso e che si stanno conoscendo meglio per capire se può nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Parole a cui è seguita la reazione di Aka, che ha smesso di seguire su Instagram entrambi. Ora l’intricata vicenda si arricchisce di nuovi elementi.

Poche ore fa Raffaele Renda ha infatti postato sul suo profilo Instagram un video da Cagliari, la città dove è nata e vive Martina Miliddi. Pochi minuti dopo, anche la ballerina ha pubblicato sul suo account una foto che sembra fugare ogni dubbio. Quella che si intravede è proprio la mano di Raffaele, come hanno notato i tanti fan dei due. Il cantante ha infatti lo stesso identico sole tatuato sul medio della mano sinistra ed è solito indossare anelli come quello dello scatto. Ma non è finita qui.

Se ci sono ancora dubbi a riguardo, pochi istanti fa una fanpage dedicata alla “coppia” ha pubblicato una foto che ritrae i due insieme in compagnia di un fan.

