1 La provocazione di Martina Miliddi

Sono passate alcune settimane ormai da quando Martina Miliddi e Raffaele Renda hanno ufficializzato la loro relazione. Come è noto i due si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici 20, tuttavia all’epoca la ballerina si era avvicinata ad Aka7even, iniziando con lui un relazione. Ciò nonostante Martina a un tratto si è resa conto di provare un sentimento proprio per Raffaele, venendo però rifiutata da quest’ultimo. Dopo la fine del talent i due si sono così riavvicinati, fino a quando non è scoppiata la passione. Sui social nel mentre numerosi utenti hanno duramente attaccato la coppia, e solo qualche settimana fa la Miliddi ha deciso di intervenire, replicando a tutti i duri commenti e alle offese ricevute. Queste le sue dichiarazioni:

“Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felici. Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato ad insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri. Vi mando un abbraccio fortissimo”.

A oggi Martina Miliddi e Raffaele Renda vivono la loro storia alla luce del sole, e sembrerebbe che tutto proceda a meraviglia tra i due ex allievi di Amici 20. Qualche ora fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web. La ballerina ha infatti postato sui social un video di lei e il cantante mentre si baciano, e provocando i fan ha aggiunto:

“Lo so. Voi non siete pronti a sto video. Ma a me che importa?”.

Martina Miliddi e Raffaele Renda provocano i fan su Instagram. pic.twitter.com/nh1POX9B6J — disagiotv (@disagio_tv) July 25, 2021

Naturalmente il video del bacio tra Martina Miliddi e Raffaele Renda non è passato inosservato, e sui social i fan della coppia stanno già replicando alla provocazione. Nel mentre qualche settimana fa a dire la sua in merito alle accuse ricevute è stato anche il cantante. Rivediamo le sue parole.