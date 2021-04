1 La dedica di Martina Miliddi

Solo qualche ora fa su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 20, e nel corso della serata ad essere eliminato è stato Raffaele Renda. Nel mentre a guardare da casa il programma è stata Martina Miliddi, che come ricorderemo solo la scorsa settimana ha dovuto lasciare la scuola, tornando così alla sua vita di sempre. Proprio all’interno del talent show, negli ultimi mesi, la ballerina e il cantante hanno avuto modo di legare tanto, al punto che l’ex allieva di Lorella Cuccarini ad un tratto ha iniziato a provare dei sentimenti per Raffaele. Inaspettatamente così la Miliddi ha deciso di mettere in pausa la sua storia con Aka7even, ad oggi giunta la termine, per dichiararsi a Renda, che però l’ha rifiutata.

I due sono così rimasti amici, tuttavia sembrerebbe che da qualche settimana la ballerina e il cantante si siano riavvicinati. Proprio negli ultimi giorni infatti Martina Miliddi ha parlato spesso di Raffaele, facendogli diverse dediche. Ma non solo. Solo qualche ora fa l’ex alunna di Amici si è mostrata sui social con l’anello di Renda, facendo dunque intendere il ritrovato legame. Adesso come se non bastasse Martina ha scritto a Raffaele dopo l’eliminazione da Amici 20, facendo una nuova dedica al cantante sui suoi social. Queste le dichiarazioni della Mliddi:

“Sei stato bravo love. Sei uscito a testa alta”.

Cosa ci sarà dunque tra Martina Miliddi e Raffaele Renda? Che i due dopo Amici abbiano modo di approfondire il loro rapporto? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le prime parole del cantante dopo l’eliminazione.