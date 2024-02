Chi sono i Ricchi e Poveri? Età, canzoni e Instagram

NEWS

Enrico Maddalena | 7 Febbraio 2024

Al Festival di Sanremo 2024 sono presenti anche i Ricchi e Poveri, una delle formazioni più popolari del paese. Se siete curiosi di scoprire maggiori informazioni sulla loro carriera, il nome dei membri, la loro età e il profilo Instagram continuate a leggere.

Chi sono i Ricchi e Poveri

Nome e cognome: Angelo Sotgiu, Franco Gatti, Angela Brambati e Marina Occhiena

Nome d’arte: Ricchi e Poveri

Età: 77, deceduto a 80 anni, 76 anni e 73 anni

Data di nascita: 22 febbraio 1946, 4 ottobre 1942, 20 ottobre 1947 e 19 marzo 1950

Luogo di nascita: Trinità d’Agultu, Genova, Genova, Genova

Segno zodiacale: Pesci, Bilancia, Bilancia, Pesci

Altezza: Informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Professione: cantanti

Stato sentimentale: Angela Brambati è stata sposata con Marcello Brocherel. Marina Occhiena è sposata con Giuseppe Giordano. Angelo Sotgiu è sposato con Nadia Cocconcelli. Franco Gatti è stato sposato con Stefania Picasso.

Figli: Angela ha un figlio di nome Luca, Marina ha un figlio dinome Gionata, Angelo ha due figli di nome Elena e Daniele, Franco ha avuto due figli di nome Federica e Alessio (morto nel 2013).

Profilo Instagram: @ricchiepoveriofficial

Ricchi e Poveri età, nomi e biografia

Quanti sono attualmente i Ricchi e Poveri? E quali sono i componenti del gruppo? I Ricchi e Poveri attualmente sono composti da due membri: Angela Brambati e Angelo Sotgiu. La formazione storica vedeva anche Marina Occhiena, che ha abbandonato dopo qualche anno, e Franco Gatti, membro attivo fino al 2016 e deceduto nel 2022.

Quanti anni ha Angela dei Ricchi e Poveri e quanti anni hanno gli altri? Ecco l’età dei componenti dei Ricchi e Poveri: Angelo 77 anni, Angela 76 anni, Marina 73 anni e Franco avrebbe compiuto 82 anni.

Non abbiamo alcuna informazione invece sul peso e sull’altezza.

Vita privata

Parliamo ora della vita privata dei Ricchi e Poveri. Angela Brambati, detta la Brunetta, che è stata sposata con l’imprenditore Marcello Brocherel, da cui ha avuto un figlio, Luca, nato nel 1976. Angela e l’ex marito si sono lasciati dopo che lui ebbe una relazione extraconiugale proprio con Marina Occhiena, l’altra componente del gruppo.

Che fine ha fatto Marina Occhiena? Riguardo la Occhiena, nel corso degli anni si è sposata nel 1997 con Giuseppe Giordano, da cui ha avuto un figlio, Gionata.

Chi è la moglie di Angelo, il biondo dei Ricchi e Poveri? Angelo Sotgiu si è sposato nel 1982 con Nadia Cocconcelli, da cui ha avuto due figli: Elena e Daniele.

Franco Gatti, infine, è stato sposato con Stefania Picasso fino al giorno della sua morte, nel 2022. Da lei ha avuto due figli: Federica e Alessio, deceduto prematuramente nel 2013.

Dove seguire i Ricchi e Poveri: Instagram

Dove seguire i Ricchi e Poveri? Abbiamo tutta una serie di opzioni in quanto la band sembra disponibile su diverse piattaforme.

Il gruppo ha sia Twitter che Facebook, inoltre i Ricchi e Poveri hanno anche il loro sito ufficiale.

Non può mancare all’appello ovviamente Instagram. Su quest’ultimo profilo pubblicano varie foto e diversi video relativi alla loro carriera e ai traguardi professionali.

Carriera

La carriera dei Ricchi e Poveri inizia nel 1968, con il debutto al Cantagiro insieme al brano L’ultimo amore. Il gruppo ha una lunga e fruttuosa storia con il Festival di Sanremo. Partecipano la prima volta nel 1970 in coppia con Nicola Di Bari, portando la canzone La prima cosa bella.

Nel 1971 tornano a Sanremo con il brano Che sarà, insieme a Josè Feliciano, che diventerà una delle loro canzoni cult. Dopo molteplici partecipazioni al Festival (nel 1972, 1973, 1974, 1976), nel 1978 prendono parte all’Eurofestival di Parigi con la canzone Questo amore.

Gli anni 80 segnano un cambiamento: nel 1981, infatti, Marina Occhiena lascia il gruppo. Perché i Ricchi e Poveri si sono sciolti? Il motivo è dovuto perlopiù a un’accesa lite, in particolare tra Marina e Angela, dovuta al fatto che Marina aveva avuto, durante l’anno precedente, una relazione col compagno della Brunetta. La vicenda non sarà mai chiarita del tutto, ma comunque il gruppo dalla formazione di 4 resta in 3. Il cambiamento non sembra però danneggiare i Ricchi e Poveri, anzi, proprio nel 1981 incidono Sarà perché ti amo, uno dei brani di maggior successo del gruppo, vendendo milioni di copie e scavalcando le classifiche di mezza Europa.

Nel 1982 pubblicano un’altra hit storica, Mamma Maria, confermando il successo ottenuto degli anni precedenti. Nel 1985, poi, arriva il coronamento della loro storia con il Festival di Sanremo: i Ricchi e Poveri vincono quell’edizione con il celebre brano Se m’innamoro. Gli anni ’80 proseguono su questa scia, mentre gli anni ’90 li vedono più protagonisti anche nelle scene televisive.

Gli anni 2000

Negli anni duemila partecipano a Music Farm, reality musicale che donerà loro ulteriore nuova popolarità. Gli anni ’10 sono caratterizzati invece dall’uscita di Franco Gatti (nel 2016) dal gruppo, per dedicarsi alla famiglia. I Ricchi e Poveri dunque restano in due, ma continuano la loro attività musicale.

Nel 2020 la formazione storica, in quattro, compresa dunque anche Marina Occhiena, si presenta a Sanremo per celebrare i 50 anni di carriera, in una delle serate più viste di quell’edizione. Angela e Angelo, poi, nel 2022 prendono parte a The Voice come giudici.

Chi è morto dei Ricchi e Poveri? Il 18 ottobre 2022, purtroppo, Franco Gatti ci ha lasciato all’età di 80 anni.

Music Farm

Nel 2004 i Ricchi e Poveri partecipando al reality di Rai 2 incentrato sui cantanti. La loro partecipazione servirà a dargli nuova popolarità.

Canzoni

Parlando delle canzoni dei Ricchi e Poveri, non possiamo che citare Sarà perché ti amo, Se m’innamoro, Mamma Maria e Che sarà tra le più famose. Per quanto riguarda gli album, invece, ecco l’elenco completo dal 1970 a oggi:

1970 – Ricchi e Poveri

1971 – Amici miei

1974 – Penso sorrido e canto

1975 – RP2

1976 – Ricchi & Poveri

1976 – I musicanti

1978 – Questo amore

1980 – La stagione dell’amore

1981 – E penso a te

1982 – Mamma Maria

1983 – Voulez vous danser

1985 – Dimmi quando

1987 – Pubblicità

1988 – Nascerà Gesù – Ricchi & Poveri ’88

1990 – Buona giornata e…

1992 – Allegro italiano

1994 – I più grandi successi

1999 – Parla col cuore

2012 – Perdutamente amore

2021 – ReuniON

Sanremo 1985

Chi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1985? In quell’edizione a trionfare sono stati proprio i Ricchi e Poveri, con la canzone Se m’innamoro.

Sanremo 2020

Nel 2020 i Ricchi e Poveri tornano sul palco del Festival di Sanremo con la loro formazione storica: Angelo, Angela, Franco e Marina.

Il quartetto si è riunito ed esibito in un medley dei propri grandi successi per celebrare il 50esimo anno di carriera.

Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo 2024

I Ricchi e Poveri tornano al Festival di Sanremo nel 2024 con la canzone “Ma non tutta la vita“.

Aggiungiamo anche che nella serata delle cover i Ricchi e Poveri si esibiranno insieme a Paola e Chiara con un medley di Sarà perché ti amo e Mamma Maria.

Il percorso dei Ricchi e Poveri a Sanremo 2024

Il percorso dei Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo 2024 comincia martedì 6 febbraio. Solo con il passare delle serate scopriremo il loro posizionamento in classifica.

