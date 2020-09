1 GF Vip: La fidanzata di Massimiliano Morra irrompe nella casa e stuzzica Adua Del Vesco e Guenda Goria. L’incontro (VIDEO)

Puntata già ricca di spunti quella del Grande Fratello Vip, complice anche l’ingresso in casa della fidanzata di Massimiliano Morra. Dalila Mucedero, questo il nome della compagna dell’attore, oltre a fare una bella sorpresa al suo amore ha avuto anche l’incontro con Adua Del Vesco e Guenda Goria. In particolare però si è rivolto alla prima.

Già qualche giorno fa, prima del confronto chiarificatore tra Adua e Massimiliano, Dalila era intervenuta su Instagram con una frecciatina. Piuttosto furiosa la fidanzata di Massimiliano Morra ha scritto in quella circostanza:

“Voglio solo dire una cosa. Il vero essere di una persona esce fuori col tempo. Inizialmente una persona può anche fare ‘la povera santa infelice della situazione’. Ma l’essenza, il vero ‘io’ esce fuori piano piano! Quindi tempo al tempo. Don’t worry. Ah, dimenticavo un’altra cosa. Nella vita ci vuole coerenza. Quella che sembra sia venuta un po’ a mancare. A buon intenditore, poche parole!”.

Ha riportato su Instagram la fidanzata di Massimiliano Morra, che in puntata rivolgendosi ad Adua ha aggiunto:

“Adua io volevo precisare una cosa. Non ci siamo capite e il messaggio non è stato chiaro. Sono venuta con tutte le buone intenzioni e non ho problemi con te. Lui ha avuto un’entrata diversa, ma non mi è piaciuto come hai parlato di lui”.

Le due ha grandi linee la fidanzata di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno chiarito la loro posizione, ma non si è del tutto risolta la cosa. Almeno, però, hanno avuto modo di parlarsi. Come vedete qui sotto…

Un incontro romantico per Massimiliano… che inevitabilmente si sta trasformando in un triangolo per chiarire… #GFVIP pic.twitter.com/5VvcpdI8Aw — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 28, 2020

Ma non è finita qui. Perché la fidanzata di Massimiliano Morra ha avuto qualcosa da dire anche a Guenda Goria. In tanti, infatti, hanno notato una certa vicinanza tra la figlia di Maria Teresa Ruta e l’attore. E per tale ragione Dalila l’ha messa in guardia…

Guenda fai la brava

NO MA NON SONO GELOSA



🤡🤡🤡 #GFVIP pic.twitter.com/TYyhl1HZnE — I Meme Di Oppini (@LeBimbeDiOppini) September 28, 2020

La fidanzata di Massimiliano Morra non le ha mandate di certo a dire ad Adua De Vesco e Guenda Goria. Come reagiranno ora le due?