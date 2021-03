1 La frecciatina di Massimiliano Morra

Il Grande Fratello Vip 5 si è concluso, ma a quanto pare fuori dalla Casa più spiata d’Italia i vipponi non smettono di far parlare di sé. È il caso di Massimiliano Morra, il quale ieri sembra aver lanciato una frecciatina sotto al post della coinquilina Dayane Mello. Ma vediamo meglio nel dettaglio.

La modella brasiliana, molto amata dal pubblico, ha postato una bellissima foto, probabilmente tratta da un servizio fotografico o semplicemente scattata da qualche amica, dove si mostra in tutta la sua bellezza. Lo scatto ovviamente non è passato inosservato e tanti volti noti e non si sono riversati a commentare l’immagine. Da Soileil Stasi, grande amica di Dayane Mello, a Patrizia De Blanck e ancora molti altri. Continuando la lettura è spuntato fuori anche il commento di Massimiliano Morra, che ha scritto: “Attenta a non farti ‘influenzare” accompagnato da una faccina che ride con le lacrime e un’altra che fa la linguaccia.

Alcuni sostengono che questo messaggio scritto pubblicamente da Massimiliano Morra, in realtà non sia direttamente indirizzato a Dayane Mello. A chi allora? I fan pensano che sia per un’altra ex grande protagonista del GF Vip, ovvero Rosalinda Cannavò. Come ben sappiamo tra i due attori, ex (finti) fidanzati, non scorre buon sangue. Massimiliano da quando è uscito dalla Casa ha avuto tanto da dire su di lei e non ha mancato occasione di lanciarle qualche frecciatina.

Non ultima, che secondo i più è proprio rivolta a Rosalinda Cannavò, è il pensiero che Massimiliano Morra avrebbe postato dopo l’intervista dell’ex coinquilina a Verissimo. Ovvero quando l’attrice ha parlato della frequentazione con Andrea Zenga. In quella circostanza, a poco dalle dichiarazioni della Cannavò, Morra ha scritto quanto segue tra le storie: “Verrà il giorno in cui gli alberi capiranno che è sbagliato dare ossigeno proprio a tutti”.

Ovviamente come per queste parole non vi è alcuna certezza, ancora una volta, che il tutto sia rivolto a Rosalinda Cannavò, ma alcuni utenti del web sembrano esserne più che sicuri! Massimiliano Morra chiarità meglio la sua posizione?