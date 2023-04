NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Aprile 2023

Il nuovo look di Massimiliano Morra

Sono anni che Massimiliano Morra è uno degli attori più amati e seguiti del piccolo schermo. Come ricorderemo, solo poco più di due anni fa il celebre volto di alcune fiction di successo di Canale 5 ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, e all’interno della casa ha conquistato il cuore del pubblico. Proprio durante la sua esperienza, Massimiliano ha ritrovato la sua ex fidanzata Rosalinda Cannavò, e proprio in questa circostanza i due hanno avuto modo di chiarire alcune tensioni del passato.

Nel mentre solo in queste ore Morra è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Sui social l’attore ha mostrato il suo nuovo look, che non è passato inosservato. Massimiliano infatti ha deciso già da qualche mese di farsi crescere i capelli, e questo cambiamento ha fatto discutere i fan, e non solo.

Come sappiamo intanto solo lo scorso anno Massimiliano Morra è finito anche al centro del gossip, per via della fine della relazione con Dalila Mucedero. La coppia, come è ben noto, aveva svelato di essere pronta al grande passo. Tuttavia qualche settimana prima delle nozze proprio Dalila ha annunciato la fine della relazione con Massimiliano, affermando:

“Buongiorno. Anche se non toccava a me fare questa comunicazione (da personaggio NON pubblico) ancora una volta affronto una situazione mettendoci la faccia e tra l’altro sempre a testa alta. Mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza che io e Massimiliano non stiamo più insieme già da un bel po’ di tempo. Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato. Daly“.