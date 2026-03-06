Scopriamo insieme chi ha vinto Masterchef Italia 15: ecco chi è il vincitore di questa edizione del cooking show di Sky Uno.

Chi ha vinto Masterchef Italia 15

Masterchef Italia 15 ha il suo vincitore: chi ha vinto il cooking show? A trionfare è stato Matteo ‘Teo’ Canzi. Il cuoco amatoriale ha superato Carlotta Bertin, arrivata seconda ed è riuscito a colpire i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli con il suo menù e i suoi piatti.

Quanto ha vinto il vincitore di Masterchef Italia 15? A Matteo Canzi sono andati ben 100.000 Euro in gettoni d’oro. Ad aggiungersi anche un corso di alta formazione presso ALMA – La scuola internazionale di cucina italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette, in data 12 marzo.

Ecco chi è Matteo Canzi, il vincitore di Masterchef

Ma nello specifico sappiamo chi è Matteo Canzi, vincitore di Masterchef 15? Quanti anni ha e da dove viene? Il cuoco amatoriale è nato e cresciuto in Brianza, ha 23 anni e arriva da Molgora, in provincia di Lecco.

Nella vita è uno studente di International marketing.

Fin da piccolo è appassionato di cucina e si divertiva a “sporcare la cucina” con sua nonna, ha rivelato prima di approdare a Masterchef Italia. Quattro anni fa però è scattata definitivamente la scintilla, quando ha preparato un filetto alla Wellington per il periodo di Natale. Questo l’ha spinto a sperimentare e studiare i piatti, a perfezionare la sua tecnica e avvicinarsi anche a quella di altre culture come la spagnola e giapponese.

È amante dello sport, ma ha dovuto metterci un freno a causa di un infortunio. Matteo Canzi, vincitore di Masterchef Italia, ha affermato che i suoi genitori non erano particolarmente felici di questa sua scelta di partecipare al cooking show, ma lui ha voluto inseguire il suo sogno.

Nel corso di Masterchef Italia 15 il vincitore ha spesso avuto modo di differenziarsi e mettersi in mostra, fino ad arrivare alla vittoria finale.

