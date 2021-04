1 Il giudizio di Matilde Brandi

Matilde Brandi sebbene sia durata poco tempo all’interno della Casa del GF Vip è stata una delle grandi protagoniste del reality show, condotto da Alfonso Signorini. Qui ha fatto la conoscenza, tra i tanti, di Tommaso Zorzi, incoronato poi vincitore. Di loro non si può dire di certo sia stato amore a prima vista, dato che hanno spesso battibeccato e la lite in stanza blu è davvero difficile da dimenticare.

Nonostante questo, però, Matilde Brandi ha sempre riconosciuto del talento in Tommaso, il quale una volta uscito dal reality si è trovato ad avere numerose opportunità lavorative. Una su tutte il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi. A proposito di questo, in un’intervista a Casa Chi, Matilde ha rivelato cosa pensa di Zorzi e del compito che gli è stato affidato nell’adventure show. Vediamo quanto raccolto da BlogTivvù:

“Cosa penso di Tommaso Zorzi opinionista de L’Isola dei Famosi? E’ perfetto, poi lui sa sempre dire la parola giusta al momento giusto. Ci mette il giusto pepe e non esagera. È un ruolo che poi non è facile, quello dell’opinionista. Devi essere super partes e poi a volte andare giù a gamba tesa, altrimenti è una noia. Lui è perfetto secondo me. All’inizio, forse alla prima puntata… l’ho visto un po’ così, ma era anche appena uscito dopo sei mesi di Grande Fratello Vip. Ora è partito alla grande e potrebbe condurla lui tranquillamente. Nonostante io adori Ilary Blasi, quando se ne esce con il romano…”, ha concluso Matilde Brandi.

Ma non solo, perché ha riservato dei bei complimenti anche a Il Punto Z, trasmissione condotta da Tommaso Zorzi su Mediaset Extra, in onda tutti i mercoledì dalle 20:45: “Adesso Tommaso conduce Il Punto Z, è perfetto… un talento. Bravi voi e bravo Alfonso, siete riusciti a farlo emergere”.

Nonostante i dissapori passati, Matilde Brandi ha riservato davvero delle belle parole per Tommaso Zorzi. Sempre riguardo a L’Isola dei Famosi, però, la showgirl ha detto dell’altro…