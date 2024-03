NEWS

Debora Parigi | 28 Marzo 2024

Matrimonio a prima vista

Siamo arrivati alla sesta puntata di Matrimonio a prima vista 12 e alle consuete anticipazioni. La convivenza entra nel vivo (anche se non per tutti) e gli esperti dovranno intervenire in aiuto di qualcuno. Ma accadrà che una coppia li manderà su tutte le furie. Vediamo meglio nei dettagli.

Le anticipazioni della sesta puntata di Matrimonio a prima vista 12

Continua la messa in onda di Matrimonio a prima vista 12 e continuano quindi le anticipazioni. Nella quinta puntata abbiamo visto l’inizio delle convivenze che per qualcuno è partita a rilento, mentre una coppia sembra ormai ai ferri corti. La quarta coppia, invece, ha affrontato l’ultima parte del viaggio di nozze.

Cosa accadrà, quindi, nella sesta puntata di Matrimonio a prima vista 12 secondo le anticipazioni? Partiamo proprio dalla coppia entrata in corsa e cioè Fabio e Ilaria. La loro convivenza avrà inizio a casa di lei e sembrerà andare molto bene, non solo caratterialmente ma anche fisicamente. Lui, però, continuerà ad avere un problema che è un po’ difficile da superare: non gli piace di faccia. Quindi ci sarà alternanza tra vicinanza e freddezza.

Passiamo a Roberto e Stefania che avranno bisogno dell’intervento degli esperti. Infatti i due navigano in un mare piatto e diranno proprio di non essere riusciti a fare il passo successivo. Lei, in particolare, dirà di non riuscirsi perché non sente le farfalle nello stomaco. Quindi consiglieranno loro di buttarsi, perché tanto non hanno nulla da perdere. Tenteranno, ma ci saranno pochi risultati.

Le anticipazioni della sesta puntata di Matrimonio a prima vista 12 continuano con Giuseppe e Ilaria. Lei avrà modo di entrare nel mondo di lui, ma continuerà a essere frenata e a non sopportare a volte alcuni atteggiamenti di lui. Entrambi, quindi, parleranno con gli esperti che li indirizzeranno su come comportarsi. A tal proposito, quando lui si trasferirà da lei, riusciranno ad aprirsi di più fisicamente e scatterà il bacio.

Concludiamo con Enrico e Benedetta, il cui disastro continuerà anche in questa nuova puntata. Si incontreranno e lui, tirando fuori tutto quello che sente nel bene e nel male, dirà che comunque vorrebbe provare la convivenza e cercare di ripartire da capo, anche solo per creare un rapporto civile. Lei sarà un po’ restia e si incotreranno con Andrea e Nada. Entrambi li ascolteranno e alla fine Nada, stufa di sentire tante scuse, lascerà la stanza dicendo che manca proprio la fiducia nel programma. Andrea resterà, anche se concorde con la collega, e chiederà se hanno intenzione di continuare e convivere. Sarà proprio Benedetta a tirarsi indietro e quindi a far arrabbiare anche Andrea che se ne andrà.

Insomma questa di Enrico e Benedetta è una cosa che non si è mai vista nella storia del programma.

Quando va in onda la sesta puntata

La messa in onda in chiaro, sul Real Time, di Matrimonio a prima vista 12 è iniziata mercoledì 6 marzo alle ore 21.25 con la prima e la seconda puntata. I primi due appuntamenti sono stati trasmessi insieme, mentre successivamente ci sarà un solo episodio a sera.

A tal proposito, la sesta puntata di Matrimonio a prima vista 12 andrà in onda mercoledì 3 aprile. Le puntate totali sono 8 oltre a quella speciale dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento per vedere se le coppie hanno confermato la decisione finale o è cambiato qualcosa.

Come accade sempre, il programma può essere visto in anteprima su Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento. Ogni mercoledì, infatti, viene caricata una nuova puntata che è praticamente la successiva a quella che vedremo la sera su Real Time. In questo modo si potrà vedere cosa accadrà senza attendere la messa in onda in chiaro.