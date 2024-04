NEWS

Parliamo delle anticipazioni della settima puntata di Matrimonio a prima vista 12. Siamo arrivati quasi alla conclusione del percorso per le quattro coppie e in questa nuova puntata vedremo la reunion delle prime tre che si sono sposate. Non mancheranno situazioni particolari e ci sarà anche un gran cambiamento per una di loro. Vediamo quindi meglio tutto nel dettaglio.

Le anticipazioni della settima puntata di Matrimonio a prima vista 12

Manca davvero poco alla fine di Matrimonio a prima vista 12. Le coppie protagoniste sono agli ultimi giorni di relazione prima della scelta finale. Nella sesta puntata abbiamo visto continuare la convivenza per due coppie, mentre è iniziata quella della quarta arrivata a esperimento iniziato. Mentre Enrico e Benedetta non ne hanno voluto sapere (o meglio lei) tanto da far arrabbiare anche gli esperti.

Eccoci quindi alle anticipazioni della settima puntata di Matrimonio a prima vista 12 in cui vedremo la reunion delle prime tre coppie che si sono sposate. A tal proposito, sarà un momento decisamente importante e di confronto utile per tutti e sei i protagonisti, anche per comprendere varie cose. E alcune dinamiche cambieranno.

Iniziamo da Giuseppe e Ilaria che faranno praticamente da terapeuti per le altre due coppie. Arrivati come coppia più unita e con il percorso più completo, cercheranno di trasmettere negli altri la loro esperienza. Questo avrà dei riscontri in particolare su Roberto e Stefania che sono praticamente immobili dal matrimonio. E proprio di fronte a tutti avranno uno scontro con tante cose non dette. Questo li porterà a riflettere, ma a trarne insegnamento per ripartire mettendosi in gioco negli ultimi giorni.

La reunion servirà in un certo senso anche per Enrico e Benedetta. Infatti, incalzati dalle domande delle altre due coppie, verrà fuori il vero motivo della rottura senza provarci. In pratica Benedetta dirà di aver alzato un muro a seguito delle parole di Enrico durante il litigio in luna di miele quando le ha dato della falsa. Per lei questa cosa è imperdonabile.

Concludiamo le anticipazioni della settima puntata di Matrimonio a prima vista 12 con Fabio e Ilaria. Sarà lei a passare alcuni giorni a Parma da lui e conoscerà un po’ i suoi luoghi e la sua vita. Continueranno a dimostrarsi molto affini e lui si aprirà su alcune cose del suo passato. Ceneranno anche con la sorella di Fabio che alla fine chiederà loro se, nell’eventualità di continuare, hanno deciso come gestire la distanza. Questo porterà a un loro confronto in cui entrambi non sembrano al momento propensi a trasferisi. Successivamente lei farà un passo indietro continuando a vedere in lui una chiusura in certe situazioni che non si spiega.

Quando va in onda la settima puntata

La messa in onda in chiaro, sul Real Time, di Matrimonio a prima vista 12 è iniziata mercoledì 6 marzo alle ore 21.25 con la prima e la seconda puntata. I primi due appuntamenti sono stati trasmessi insieme, mentre successivamente ci sarà un solo episodio a sera.

A tal proposito, la settima puntata di Matrimonio a prima vista 12 andrà in onda mercoledì 10 aprile. Le puntate totali sono 8 oltre a quella speciale dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento per vedere se le coppie hanno confermato la decisione finale o è cambiato qualcosa.

Come accade sempre, il programma può essere visto in anteprima su Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento. Ogni mercoledì, infatti, viene caricata una nuova puntata che è praticamente la successiva a quella che vedremo la sera su Real Time. In questo modo si potrà vedere cosa accadrà senza attendere la messa in onda in chiaro.